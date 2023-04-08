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Ukrayna, Suriye’ye 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamayı önerdi

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, Ukrayna hükümetinin Suriye’ye yönelik 50 yıl süreyle yaptırımların uygulanmasını önerdiğini bildirdi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:24
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Ukrayna, Suriye’ye 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamak istiyor

Ukrayna, Suriye’ye 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamayı önerdi
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 Bakanlar Kurulu, Suriye’ye ekonomik yaptırım uygulama önerilerini Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin onayına sunulmasına karar verdi.

Bakan Sviridenko, Bakanlar Kurulunda yaptığı konuşmada, Suriye’nin gemilerinin Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna topraklarından yasa dışı tahıl ihracatına katılımının, sözde Donetsk ile Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması ve Ukrayna’ya saldırılarda kullanılan silahların Rusya’ya tedarikinin Suriye’nin “Putin rejimine” verdiği tam destek olduğunu belirtti.

Suriye’nin Ukrayna’ya yönelik “düşmanca” adımlarının listesinin uzun olduğuna işaret eden Sviridenko, “Devletimiz, şüphesiz bunlara tepki gösteriyor.” dedi.

Sviridenko, Ukrayna’nın Beşşar Esed ve Suriye’nin diğer yöneticilerine yaptırımlar uyguladığını hatırlatarak, Ukrayna’nın Suriye’yle diplomatik ilişkilere son verdiğini, daha önce imzalanan ikili anlaşmaları iptal ettiğini anımsattı.

“Hükümet bugün Suriye’nin tutumuna sert ama kesinlikle yeterli bir yanıt önerdi. Bu, ülkeye yönelik 50 yıllık bir süre için sektörel yaptırımların uygulanması” diyen Sviridenko, böylece Suriye ile ekonomik ilişkiler konusunun uzun süreliğine kapatılacağını kaydetti.

YAPTIRIMLAR, İTHALAT VE İHRACAT OPERASYONLARININ YASAKLIYOR

Hükümetin desteklediği yaptırımlar, Suriye vatandaşlarıyla ve işletmeleriyle ithalat ve ihracat operasyonlarının, Suriye’ye yatırımların yasaklanmasını öngörüyor.

Suriye vatandaşlarına Ukrayna toprakları üzerinden taşımacılığın, uçuşların ve ulaşımın tamamen yasaklanmasını kapsayan yaptırım önerisi, Suriye vatandaşlarının lehine ekonomik ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinin durdurulmasını, Ukrayna’dan sermaye çekmelerinin engellenmesini içeriyor.

Yaptırımlar, Suriye’nin operatör olduğu uluslararası ödeme sistemlerinin Ukrayna Milli Bankasından tescilinin yapılmasının, Suriye vatandaşlarına teknolojilerin, fikri mülkiyet nesnelerine ilişkin hakların devredilmesinin yasaklanmasını öngörüyor.

Hükümetin onayladığı Suriye’ye yönelik yaptırımların Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ve devlet başkanının onaylamasından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. (AA)

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