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10 aydır Ukrayna'da mahsur kalan askeri uçaklar yurda döndü

Ukranya'da çıkan savaş sonrası insani yardım için bölgeye giden ancak 10 aydır ülkede mahsur kalan kargo uçaklarımız yurda dönüş yaptı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 20:53
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Ukrayna'da 10 aydır mahsur kalan askeri uçaklar Türkiye'ye döndü

10 aydır Ukrayna'da mahsur kalan askeri uçaklar yurda döndü
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Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaş sonrası bölgeye gönderilen askeri kargo uçaklarımız 10 ay boyunca bölgede mahsur kaldıktan sonra bugün itibariyle Türkiye'ye geldi.

20 Şubat 2022 günü insani yardım götürmek ve ülkedeki Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ancak hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağımız, 10 ay sonra Türkiye'ye dönüş yaptı.

MSB tarafından yapılan açıklamada iki kargo uçağımızın ana üssü olan Kayseri'ye iniş yaptığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

İnsani yardım malzemesi götürdüğü Ukrayna'da hava sahasının kapatılması üzerine Borispol Havaalanı'nda kalan iki A400M nakliye uçağı Türkiye'ye dönüyor.

20 Şubat 2022 Ukrayna-Rusya savaşı başlamadan birkaç saat önce Ukrayna’ya yardım amaçlı uçan iki A400M askeri nakliye kargo uçağı yaklaşık 10 aydır Ukrayna’da mahsur bulunuyordu. A400M’ler, hava sahasının kapanması ve bir türlü sağlanamayan ateşkesten dolayı havalimanından ayrılamamıştı.

UÇAKLARIN BAKIMI THK PERSONELLERİ TARAFINDAN YAPILDI

Bugün itibariyle dönüşe geçen 2 A400M Uçağı, çok kısa aralıklarla Ukrayna’dan kalkış yaptılar. Uçaklar Ukrayna’dayken de bakımları, Türk Hava Kuvvetleri personeli tarafından yapılmıştı.

"KAYSERİ'YE İNTİKALLERİ BAŞLAMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İnsani yardım ve tahliye için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır."

"SELAMETLE GELSİNLER"

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın da A400M nakliye uçağının yurda dönüşüyle ilgili açıklama yaparak, "Savaştan dolayı Ukrayna'da mahsur kalan iki kargo uçağımız nihayet dönüş yolunda. Hamdolsun, sağ salim, selametle gelsinler..." ifadelerini kullandı.

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