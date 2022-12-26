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Gaziantep-İstanbul uçağında kavga çıktı. Yolcular uzun süre mahsur kaldı

Gaziantep-İstanbul seferini yapmak için pist başı yapan TK 7273 sefer sayılı uçakta tartışma çıkması sonucu pistten geri göndü.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 23:55
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TK7273 sefer sayılı uçakta kavga çıktı

Gaziantep-İstanbul uçağında kavga çıktı. Yolcular uzun süre mahsur kaldı
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22.05'te kalkış yapması planlanan uçakta, ilk gelen bilgilere göre bir yolcunun telefonu kapatmak istememesi sonucu bir tartışma çıktı. Tartışmanın ardından pist başı yapan uçak, pistten ayrılmak zorunda kaldı. Uçak yarım saati aşkın bir süre rötar yaptı.

Polisin uçağa gelerek tartışmaya müdahale ettiği bilgisi paylaşılırken, telefonunu kapatmayı reddeden yolcu uçaktan indirildi. 

YARIM SAATLİK BİR RÖTARIN ARDINDAN ŞAHIS YENİDEN UÇAĞA ALINDI

Uçakta bulunan yolcular, yeniden kalkış zamanıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadan bekletildi ve yarım saat sonunda telefonunu açık tutarak uçağın kalkışını engelleyen şahıs yeniden uçağa alındı. Uçakta yaşanan tartışmanın tarafların barışması sonucu uçağın hareket etmesi adına harekete geçildi. Ancak taraflardan biri uçmaktan vazgeçti. 

Bu defa valiz kontrolü yapıldı ve aynı zamanda uçağa yakıt takviyesi gerçekleşti. Yolculara uçağın kalkış saati olarak 22.50 kalkış diye mesaj atıldı.

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Sedat
26.12.2022 00:23
Telefonunu kapatmayan yolcu hatalıdır tekrar uçağa alınması yanlıştır muhtemelen diğer uyaran yolcu uçmaktan vazgeçmiştir çünkü uçak İstanbula inince başka olaylar yaşanabilirdi polis hatalı davranmış  
 
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