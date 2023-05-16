Ukrayna’da bile rüşvet alan kişi tutuklanıyor. Türkiye'de rüşvetler ayyuka çıkıyor olayı ortaya çıkartanlar suçlanıyor

Editör: Serkan Talan

Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna ciddi kayıplar veriyor. Halk ve devlet bütün ağırlığını savaş yönüne vermiş durumda. Ancak buna rağmen ülke içerisindeki hukuk işlemeye devam ediyor.

2.7 MİLYON DOLAR RÜŞVET ALAN MAHKEME BAŞKANI TUTUKLANDI

Gazeteci Gülsüm Halilova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’da yolsuzlukla mücadele kapsamında rüşvet alan bir mahkeme başkanının tutuklandığını açıkladı.

Halilova, paylaştığı bilgide, ''Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Bürosu, Ukrayna Yüksek Mahkemesi Başkanı Knyazev'in 2,7 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu'' açıklamasını yaptı.

Rusya ile savaş içerisinde olan Ukrayna, daha önce de içinde bulundukları duruma rağmen yolsuzlukla sonuna kadar mücadele edeceklerini duyurmuş, savaşın yolsuzluk için fırsat yaratmasının önüne geçeceklerini açıklamışlardı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Ocak ayı başında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin, ülkede yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini açıklamasının ardından üst düzey bazı yöneticiler istifa etmişti.

O dönem Başsavcı Yardımcısı Oleksiy Symonenko, Zelensky'nin danışmanlarından Kyrylo Timoşenko, Savunma Bakanı Yardımcısı Minister Vyacheslav Shapovalov dahil olmak üzere önemli görevlerdeki bazı yöneticiler istifalarını sunmuşlardı.

TÜRKİYE'DE SKANDALI ORTAYA ÇIKARAN SUÇLANIYOR

Yaşanan bu tutuklamadan sonra ise akıllara Türkiye’deki durum geldi. Neredeyse her gün çıkan yolsuzluk ve rüşvet haberlerine rağmen hukukun işlememesi ya da skandalı ortaya çıkaranın suçlanması, Türkiye’nin yolsuzlukla mücadelede başarısız olduğunu gösteriyor.

TÜRKİYE, YOLSUZLUK ENDEKSİNDE 101. SIRADA BULUNUYOR

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yolsuzluk, rüşvet gibi konuları baz alarak yaptığı araştırma raporunda Türkiye, 180 ülke arasında 101. sırada yer alarak son 10 yılın en düşük puanını aldı.

Raporda, Ukrayna’nın ise savaştan önce 33 puanla 116. sırada yer aldığı açıklanırken, yolsuzlukla mücadelede önemli reformlar gerçekleştirdiği belirtilen Ukrayna'da Rus savaşından sonra kurtarma amaçlı fonların 'cebe indirilme riskinin arttığı' belirtiliyor.

Endeks, ülkeleri "çok yolsuz" 0'dan "çok temiz" 100'e kadar bir ölçekte sıralıyor. Danimarka 90 puanla yolsuzluğun en az olduğu ülke olarak görülürken, Finlandiya ve Yeni Zelanda 87 puanla onu yakından takip ediyor.