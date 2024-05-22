Ukrayna'da kesintiler başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ukrayna'da kesintiler başladı

Rusya'nın saldırısı karşısında Ukrayna, altyapıya sık sık yapılan saldırılar nedeniyle elektrik tedariği sorunuyla karşı karşıya kaldı. Hükümet enerji tasarrufu sağlamak için kesinti programları uygulamaya koydu.

Ukraynalı enerji şirketi DTEK'in genel müdür Maxim Timchenko, ülkedeki güç kaynağı sorunlarının "savaşın bir başka cephesi" olduğunu söyledi. Şirket çalışanlarının tüketicilere elektrik tedarikini yeniden sağlamak için "zamana karşı yarış" içinde olduklarını söyledi.

Ukraynalı yetkililer 2022 kışının, Rus ordusunun enerji santrallerine yönelik saldırıları nedeniyle zorlu geçtiğini, bunun da dondurucu günlerde ısı kesintilerine yol açtığına vurgu yapıyorlar.

Ukrayna ordusunun silah ve teçhizat tedarikinden sorumlu koordinatörü Oleksandr Dmitriev, askeri üretim için elektriğe sahip olmanın altını çizdikten sonra "Kesintiler üretimi yavaşlatıyor ve daha pahalı hale geliyor. Sivillerin elektrik olmadan hayatta kalması daha kolay ama savaş sırasındaki askeri üretim için bulunabilirliği kritik" dedi.

DTEK, uluslararası topluma, enerji sistemini eski haline getirecek ekipman sağlayarak ülkeye yardım etme çağrısında bulundu. DTEK'in basın sözcüsü Pavlo Beloded yaptığı açıklamada "Yeni ekipmanı hızlı bir şekilde satın almak veya sipariş etmek imkansız. Tek yol, kullanılmış ekipmanı artık ihtiyacı olmayan ülkelerden almak. Bu da şüphesiz onların siyasi iradesini gerektiriyor" diye konuştu.

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