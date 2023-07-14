Ukrayna'da öldürülen gazeteciye yüksek onur ödülü verildi

Mayıs ayında Ukrayna-Rusya savaşını takip ederken roketli saldırı sonucu öldürülen Fransız gazeteciye yüksek onur ödülü verildi.

Ukrayna'da öldürülen gazeteciye yüksek onur ödülü verildi

Editör: Osmancan Erok

Mayıs ayında Bakhmut yakınlarında bir roket saldırısında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Arman Soldin, Legion of Honor şövalyesi ilan edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ajans France Press’e gönderdiği bir mektupta Soldin'in "cesaretini" övdü.

Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre Soldin’in, Rusya'nın işgalinden bu yana Ukrayna'da öldürülen en az 17 gazeteciden biri olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kendisine bu onur verildiği belirtilirken, Macron haber ajansına yazdığı önceki mektubunda Soldin'in "karakterinin gücüne, yolculuğuna ve azmine" övgüde bulunmuştu.

Soldin, 9 Mayıs'ta Bakhmut'un hemen batısındaki Chasiv Yar yakınlarında bir grup Ukraynalı askerle birlikte bir gazeteci ekibinin saldırıya uğraması sonucu roket ateşiyle vurularak öldürüldü. AFP ekibinin geri kalanı zarar görmemişti.

Meslektaşı Emmanuel Peuchot, Soldin’in "elinde kamerayla" öldüğünü söylemişti.

Öne Çıkanlar
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Son Haberler
Zeytinburnu’nda yaşayan kaçak Afgan video paylaşarak polis ekiplerine meydan okudu Güncel
Zeytinburnu’nda yaşayan kaçak Afgan video paylaşarak polis ekiplerine meydan okudu
Sertleşme ve performans ilaçlarının büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyardı Sağlık
Sertleşme ve performans ilaçlarının büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyardı
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 4 kişi yakalandı Güncel
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 4 kişi yakalandı
Menzil'in ölen şeyhinin çocuklarına tövbe yetkisi verildi. Önceden alınan tövbe ve zikirler iptal edildi Güncel
Menzil'in ölen şeyhinin çocuklarına tövbe yetkisi verildi. Önceden alınan tövbe ve zikirler iptal edildi
iOS 17 kullanıcılarına yeni emojiler geliyor Teknoloji - Otomotiv
iOS 17 kullanıcılarına yeni emojiler geliyor
Brent petrolün varil fiyatı 81,17 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 81,17 dolar
Beren Saat tekerlekli sandalyede görüntülendi. Tatil zehir oldu Magazin
Beren Saat tekerlekli sandalyede görüntülendi. Tatil zehir oldu