Ukrayna'da öldürülen gazeteciye yüksek onur ödülü verildi

Editör: Osmancan Erok

Mayıs ayında Bakhmut yakınlarında bir roket saldırısında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Arman Soldin, Legion of Honor şövalyesi ilan edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ajans France Press’e gönderdiği bir mektupta Soldin'in "cesaretini" övdü.

Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre Soldin’in, Rusya'nın işgalinden bu yana Ukrayna'da öldürülen en az 17 gazeteciden biri olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kendisine bu onur verildiği belirtilirken, Macron haber ajansına yazdığı önceki mektubunda Soldin'in "karakterinin gücüne, yolculuğuna ve azmine" övgüde bulunmuştu.

Soldin, 9 Mayıs'ta Bakhmut'un hemen batısındaki Chasiv Yar yakınlarında bir grup Ukraynalı askerle birlikte bir gazeteci ekibinin saldırıya uğraması sonucu roket ateşiyle vurularak öldürüldü. AFP ekibinin geri kalanı zarar görmemişti.

Meslektaşı Emmanuel Peuchot, Soldin’in "elinde kamerayla" öldüğünü söylemişti.