Ukrayna'dan flaş savaş adımı

Kaynak: AA
Ukrayna'dan flaş savaş adımı
Ukrayna yönetimi, Rusya ile devam eden çatışmalar nedeniyle gelecek yıl yurt dışında bulunan Ukraynalı erkeklerin orduya çağrılacağını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Alman Axel Springer grubuna ait gazetelere yaptığı açıklamada, Ukrayna dışında yaşayan yaşları 25 ila 60 olan Ukraynalı erkeklere, silahaltına alma çağrısı gönderileceğini aktardı.

Herkese karşı adil olmak istediklerini belirten Umerov, "Biz bir davetiye göndereceğiz. Gelmek ve orduya hizmet etmek onların da hakkı." değerlendirmesinde bulundu.

Rüstem Umerov, silahaltına alınma çağrısına uymayanların cezalandırılacağını ama bunun hangi şekilde yapılacağı konusunda çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Diğer yandan, Umerov, ABD'nin, Ukrayna'ya yönelik desteğinin gelecek yıl da devamı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

Almanya'da yaklaşık 190 bin, askerliğe elverişli Ukraynalı erkek yaşadığı biliniyor.

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