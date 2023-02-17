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Ukrayna’dan tahıl koridoru açıklaması

Ukrayna, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için müzakerelerin bir hafta içinde başlayacağını bildirdi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 15:54
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Ukrayna’dan tahıl koridoru anlaşması için açıklama

Ukrayna’dan tahıl koridoru açıklaması
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Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için müzakerelerin bir hafta içinde başlayacağını duyurdu.

Vaskov, “Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için müzakereler bir hafta içinde başlayacak ve o zaman tüm tarafların konumunu anlayacağız. Sağduyunun ağır basacağını ve anlaşmanın uzatılacağını düşünüyorum” dedi.

Karadeniz Tahıl Anlaşması, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Ukrayna’nın abluka altındaki limanlarından tahıl ihracatının yeniden başlamasını sağlamak için geçen yıl Temmuz’da Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğuyla Rusya ile Ukrayna arasında imzalanmıştı. (Reuters)

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