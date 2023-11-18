Ukraynalı sevgilisi ile görüntülenen Ekin Koç'tan evlilik açıklaması

Oyuncu Ekin Koç uzun süredir Ukraynalı model Irina Lunlova ile aşk yaşıyor. Önceki gün Nişantaşı'nda gezerken gazetecilerle karşılanan Koç hakkında sorulan soruları yanıtladı. Koç evlilikten açılan konulara değinirken deprem korkusu ve yaptıkları hakkında sorulan soruları da cevapladı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; "Fırsat buldukça İstanbul'dan kaçıyorum" açıklaması sorulmasına Koç, "Artık çok zaman bulamıyorum. Ailevi ve sağlıksan durumlar... Depremden çok korkuyorum. Yeterince önemsenmiyor. Herkes Kahramanmaraş depremini unuttu. Evimin sağlam olduğunu düşünüyorum. Ama her zaman evde değilim. Bütün evdeki eşyalarımı sabitledim. Birkaç prova yaptım" dedi.

Model sevgilisi Irina Lunkova ile evlilik haberlerine oyuncu, "Her şey yolunda..." dedi.