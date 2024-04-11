Ukrayna'nın hava savunma stoğu tükendi

Julian Röpcke, Ukrayna hava mühimmatının ve özellikle de Patriot ve Iris-T füzelerinin tükendiğini iddia ettiği yazısında "Bu durum Avrupa ülkelerinin depolarımızda yüzlerce sistem ve binlerce füze varken kabul edilemez. NATO'dan açıklama yok. Ukrayna cephesinde ise sadece öfke var" ifadelerine yer verdi.

Ruslar sivil enerji altyapısını hedef alan bu geceki saldırılarında Ukrayna'ya toplam 42 füze ve 40 shahed tipi insansız hava aracı ile saldırdı.

Batılı ülkeler Ukrayna'ya kendini savunması için gerekli silahları sağlayamıyor, ancak benzin fiyatlarının değişmemesi için Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını kınamaya devam edeceğe benziyorlar.