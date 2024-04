Ukrayna'nın değersiz yalnızlığı. Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş

İran saldırılarına karşı İsrail ve müttefikleri tarafından oluşturulan hava savunma sistemi bir devletin ayakta durması ve özellikle küresel sistem içindeki kalıcı güvenliği açısından hava savunma sistemlerinin ne kadar hayati önem taşıdığını gösterdi.

İsrail'in karşı karşıya kaldığı hava saldırısı -tekrara düşmek pahasına da olsa ifade etmekte fayda var- ABD, İngiltere, Fransa ve Ürdün’ün başı çektiği Arap dostlarının da desteğiyle bertaraf edildi. İsrail'i İran'a karşı koruyan bu büyük ittifak, 3 yılına gidecek olan savaşta müttefiki olan Ukrayna’ya karşı aynı bonkörlüğü sergilemiyor. Ukrayna’nın birkaç haftadır sürekli olarak dile getirdiği üzere ülkedeki mühimmat bitmek üzere. Rus füzeleri elini kolunu sallaya sallaya Ukrayna topraklarına giriyor. Ukrayna hava savunma birimleri ise COVİD-19 salgınındaki doktorlar misali saldırılar arasında en ölümcül olanı seçmek ve füzelerini onlara karşı kullanmak zorunda kalıyor. Diğer Rus füzeleri ise kaçınılmaz olarak hedeflerini 12’den vurmaya devam ediyor.

HARKİV, İKİNCİ HALEP OLUR MU?

22 ve 29 Mart’ta Harkiv’de bulunan ülkenin iki önemli enerji santrali Ruslar tarafından ateşlenen balistik füzelerle ağır hasar aldı. Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov “Yakında Rusların gaz dağıtım şebekeleri de hedef alacaklarını tahmin ediyoruz” diye konuştuktan sonra Ukrayna savunma sistemlerinin içinde bulunduğu zafiyeti açık eden şu ifadelere yer verdi: “Rusya'nın uzun menzilli balistik füzeleri hemen hemen her gün Harkiv semalarında gezinip hedeflerine varıyorlar. Yaklaşık 1.3 milyon sivil, Rusya'nın her an büyük bir katliama dönüşebilme potansiyeli gösteren saldırılarıyla yaşamak zorunda kalıyor. Şehirde sık sık elektrik kesintisi uygulamak zorunda kalıyoruz. Çünkü enerji altyapımız hasar almış durumda. Rus saldırıları halkımızı zorunlu göçe mahkum ediyor. Bu şehir Amerikan Kongresi’nde takılıp kalmış 61 milyar dolarlık yardım gelmezse yok olup gidecek. Daha fazla direnme gücümüz kalmadı.” Aslına bakılırsa bu açıklamanın benzerleri bir iki haftadan beri başta Ukrayna Bevlet Başkanı Volodimir Zelenski başta olmak üzere diğer devlet yetkilileri tarafından da yapılıyor. Fakat Terekhov “Harkiv’u ikinci bir Halep olmaktan korumamız gerekiyor” açıklaması ileride çok daha fazla konuşulacağa benziyor.

Açıklamanın daha iyi anlaşılması adına Halep’in Rusya için taşıdığı manayı biraz aydınlatmak gerekiyor. Halep, Rusya için Grozni’nin devamıdır. Grozni ise ilk Çeçen Savaşı'nda Vladimir Putin'in verdiği emirler doğrultusunda Rus ordusunun gerçekleştirmiş olduğu soykırım kimlikli bir şehir yıkımıdır. Grozni’de gerçekleşen Rus saldırılarında 400.000 insan öldü ve Rusya böylelikle Çeçen Savaşı’ndan galibiyetle ayrıldı. Rusların 2015’te müdahil oldukları Suriye savaşında da yaptıkları ilk iş Halep'i yıkmak olmuştu.

"KARARLILIĞIMIZA EŞDEĞER DESTEK BEKLİYORUZ"

Ukraynalı yetkililer batıdan aradıkları desteğin bir an evvel gelmesi için çırpınırken dün öğle saatlerinde bir hava saldırısıyla sarsıldılar. Çernigiv Belediye Başkanı Oleksandr Lomako’nun açıklamasına göre yerel saatle 09.00 sularında Rusya şehirde bulunan 8 katlı bir sosyal tesisi hedef aldı. Çok sayıda yaralı ve ölünün olduğunu bildirilen saldırı sonrasında Ukrayna lideri Zelenski bir daha batılı ülkelere seslendi ve dedi ki “Ukrayna kararlılığını her olayda gösteriyor. Fakat destek de kararlılık kadar önemlidir. Müttefiklerimizden,bizim kararlılığımıza eşdeğer bir destek görmeyi bekliyoruz.”

Ukrayna neredeyse 3 aydır 26 tane patriot sistemi için yalvarırken batılı devletlerin İsrail’in korunması için bir günde milyon dolarları göz kırpmadan harcaması, Ukrayna’nın bundan sonraki stratejisinde ciddi bir değişikliğe sebep olabilir.

Ukrayna'nın içinde bulunduğu “değersiz yalnızlığa” son vermek isteyen Zelenski'nin atması muhtemel yeni adımlar, ülkemiz için de oldukça önemli olduğunda şüphe yok. Fakat Ukrayna’nın alacağı karar her ne olursa olsun Harkiv’un ikinci bir Halep olma riski, savaş sürdüğü müddetçe, devam edeceğe benziyor.