Ukrayna'nın hedefindeki milliyetçi yazar Zahar'a suikast girişimi

Rusya'da "Gerçek için-Adil Rusya" partisinin eş başkanı ve yazar Yevgeniy Prilepin, aracında bomba patlaması sonucu yaralandı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili olarak yapılan açıklamalarda, ABD ve İngiltere suçlandı

Ukrayna'nın hedefindeki milliyetçi yazar Zahar'a suikast girişimi

TASS haber ajansına göre, Nijniy Novgorod şehri yakınlarında bir köyde Prilepin'in arabasında patlama meydana geldi. Patlamada 'Zahar' takma adını kullanan Prilepin yaralanırken, arabanın şoförü hayatını kaybetti. Prilepin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. İlk verilere göre, olay arabanın altına yerleştirilen bombanın patlamasıyla meydana geldi. Güvenlik güçleri patlamayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlattı.

Rus kamuoyunda Zahar Prilepin olarak bilinen siyasetçi ve ünlü yazar, 2014'te Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta savaş muhabiri olarak çalışmıştı. Bölgedeki Rus yanlısı ayrılıkçı yönetimde danışmanlık görevi de yapan Prilepin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra "Ukrayna'nın güvenliği, istikrarı, bağımsızlığı ve egemenliğini tehlikeye atan eylemleri" gerekçesiyle geçen yıl Avrupa Birliği ile bazı Batı ülkeleri tarafından yaptırım listesine alınmıştı. Bu yılın başında Prilepin'in Ukrayna’daki savaşa bizzat katıldığı bildirilmişti.

ABD VE İNGİLTERE SUÇLANDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkanı Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya tepki gösterdi. Zaharova, "Washington, NATO ile birlikte bir uluslararası terör hücresini daha, Kiev rejimini besledi. Bin Ladin, DEAŞ, şimdi de katillerle birlikte Zelenskiy'i. (Bu) ABD ve İngiltere'nin doğrudan sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

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