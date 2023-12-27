Ukrayna'nın imha ettiği Rus gemisinin değeri ortaya çıktı. İçinde İHA'lar da vardı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Naim Arıoğlu
Ukrayna'nın imha ettiği Rus gemisinin değeri ortaya çıktı. İçinde İHA'lar da vardı
İşgal altındaki Kırım’da vurulan Novocherkass gemisinde İran yapımı Şahed İHA’ları olduğu ve geminin maliyetinin 85 milyon dolar olduğu açıklandı.

Salı günü Kremlin, Ukrayna saldırısının işgal altındaki Kırım'ın Feodosya limanındaki savaş gemisi Novocherkass’e zarar verdiğini kabul etti.

Ukrayna, hava kuvvetlerinin Novoçerkassk çıkarma gemisini imha ettiğini söylerken, Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky sosyal medyada geminin artık "Rusya'nın Karadeniz sualtı filosuna" katıldığına dair şaka yaptı.

Rusya Devlet Başkanı'nın sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun "büyük çıkarma gemimizdeki hasar hakkında" Başkan Vladimir Putin'e "çok ayrıntılı bir rapor" sunduğunu söyledi.

Ukrayna savunma bakanlığı X'e "Novoçerkassk çıkarma gemisinin bu gece Feodosia'da imha edildiğini" yazdı.

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezi, İran yapımı Şahed İHA’ları olduğunu açıkladı.

Gazeteci Gülsüm Khalilova ise geminin maliyetinin 85 milyon dolar olduğu söyledi.

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GEMİ ŞAHEDLERİ TAŞIDI

Ukrayna hava kuvvetleri, taktik hava kuvvetlerinin Feodosia bölgesinde saat 00:30 GMT civarında Novocherkassk'e seyir füzeleriyle saldırdığını söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan videolar, bir liman bölgesinde ufukta bir yangını, ardından yüksek bir patlamayı ve çok daha büyük bir alev ve duman patlamasını gösteriyordu.

Ukrayna silahlı kuvvetleri, “geminin güvertesinde Rusya'nın Ukrayna şehirlerine saldırılarda kullandığı Shahed insansız hava araçlarının bulunduğunu” söyledi.

Ukrayna, Kırım'da özellikle Rus ordusunu hedef alan sık sık saldırılar gerçekleştiriyor.

Nisan 2022'de Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskva kruvazörünü batırdı.

Novoçerkassk, daha önce Rusya'nın Suriye'ye askeri müdahalesi için kullanılmıştı.

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