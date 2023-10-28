Ula'da trafik kazası: 4 ölü

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

KAYNAK: İHA
Ula'da trafik kazası: 4 ölü

Muğla'nın Ula ilçesinin Gökova Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi.

Öğle saatlerinde 61 TS 631 plakalı ticari araç ile 48 AS 930 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan 48 AS 930 plakalı otomobilde bulunan 1 kadın ve 3 çocuk araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

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KAZADA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü kadın ve yolcu olan 3 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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