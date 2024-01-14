Ulaştırma Bakanı İsmailağa Cemaati’nin vakfını ziyaret etti. Hatıra defterini 'Kıymetli hocam' diyerek imzaladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 6 Ocak’ta İsmailağa cemaatine bağlı İlkseç Vakfı’nı ziyaret ettiği ortaya çıktı. Uraloğlu’nun ziyaretine AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AKP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve AKP Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı’nın eşlik ettiği öğrenildi.

HATIRA DEFTERİ İMZALADI

Cumhuriyet gazetesinden Mhmet Oflaz'ın haberine göre, Bakan Uraloğlu ziyareti sırasında imzaladığı hatıra defterinde “Gözleri ışıl ışıl istikbal vadeden gençleri tanımaktan gurur duydum” dedi.

Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli hocam, vakfımızın değerli yöneticileri, vakfımızla ilgili bilgi almak ve yerinde ziyaret etmek imkanına sahip olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Gözleri ışıl ışıl istikbal vadeden gençleri tanımaktan gurur duydum. Allah yolunuzu açık etsin, Allah muvaffak etsin. Allah’a emanet olunuz.”

‘KADINLAR İTAAT ETMELİ’

İlkseç Vakfı başkanı Ali Ulvi Uzunlar, daha önce yaptığı bir konuşmada kadınların erkeklere itaat etmeleri gerektiğini savundu. Uzunlar, “Saliha kadın, erkek emrettiği zaman itaat edecek. İşte böyle olan kadın Saliha kadındır. Dünyanın içerisinde en hayırlısı işte bu kadındır. Fabrikada 200 kişinin, 2 bin kişinin patron geliyor diye esas duruşa geçmesi seni çok fazla mutlu etmez. Seni asıl mutlu edecek olan evindeki eşinin sana itaat etmesidir” dedi.