İsmailağa Cemaatinin içinden FETÖ çıktı

Kaynak: Aydınlık
İsmailağa Cemaatinin içinden FETÖ çıktı
İsmailağa cemaatinin liderlerinden Seyfettin İnanç’ın kardeşinin FETÖ soruşturmasından arandığı ortaya çıktı.

İsmailağa cemaatinin liderlerinden Seyfettin İnanç’ın kardeşi Mehmet Bahadır İnanç'ın, FETÖ soruşturmasından arandığı ve örgütün, başka cemaatler içinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerini genişletmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Bahadır İnanç’ın, kendisi ile ilgili İstanbul 11. Sulh Ceza Mahkemesinin ‘arama’ kararından sonra ortadan kaybolduğu belirtildi.

Ankara’da yargı kulislerinde Bahadır İnanç’ın, ağabeyi Seyfettin İnanç’ın AKP içindeki bağlantıları sayesinde korunduğu konuşuldu.

VAKFIN KURUCULARI ARASINDA YER ALIYOR

İsmailağa cemaatine bağlı İsmailağa Vakfı’nın kuruluş senedi Resmi Gazete’de 4 Aralık 2020 tarihinde yer almıştı. Vakfın kuruluş senedinde FETÖ soruşturmasından dolayı aranan Bahadır İnanç’ın ağabeyi Seyfettin İnanç’ın ismi de yer aldı.

Seyfettin İnanç’ın vakfın tüm para organizasyonunu yönettiği ifade edildi. İnanç’ın ismini 2008 yılında Erzincan Sulh Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararla telefonunun dinlenmesi sonucu oluşturulan iletişim tespit tutanaklarından almıştı. Mehmet Faruk Bürüngüz isimli şahısla konuşan İnanç, erkek ve kız çocuklarının birlikte okumasından şikayet edilmişti.

İnanç, iletişim tespit tutanaklarına da geçen bir başka konuşmasında da kendisine ‘Genelkurmay’da gece yarılarına kadar toplantıdaydım’ diyen Mehmet isimli şahsa ‘Milli Eğitim Bakanlığı medreselere baskına geliyor, çok sıkıştırıyor.’ diye yakınmaktaydı. İsmailağa cemaati son olarak cemaate bağlı Hiranur Vakfı’na ait Kur’an kursunda 11 yaşındaki erkek çocuğun 15 yaşındaki bir erkek çocuk tarafından cinsel tacize uğramasıyla belirtilmişti.

İsmailağa cemaati, 2020 yılında İsmailağa Vakfı’nı kurdu. Cemaat ismini 56. Şeyhülislam olarak görev yapan Kara İsmail Naim Efendi’nin evinin yanında kendi adına yaptırmış olduğu camiden aldı. Fatih’te bulunan cami, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun imamlığı zamanında örgütlenme merkezi haline gelmişti.

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