Ulaştırma Bakanı’ndan büyük itiraf. 'İsrail’e her gün Türkiye'den 8 gemi gidiyor'

Gazze’de çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkiler ise tartışma konusu olmaya devam ederken Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Gazeteci Kemal Öztürk’e açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, “7 Ekim-31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Türkiye limanlarından İsrail’e 701 gemi sefer yapmıştır. Bu da günde ortalama 8 gemiye tekabül etmektedir. Bu rakamlar gerek ülkemizden direk İsrail limanına giden, gerekse transit olarak bizim limanımıza uğrayarak İsrail’e giden gemi sayısının toplamıdır” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu’nun İsrail’e ilişkin soruları şöyle yanıtladı:

-Gemilerin Türk limanlarından İsrail limanlarına gitmesi konuşuluyor. Bu konuda çeşitli rakamlar ifade ediliyor ama sanırım en doğru rakamlar bakanlığınızdan geliyor. Türkiye'den İsrail limanlarına günde kaç gemi gidiyor?

7 Ekim - 31 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında Türk limanlarından İsrail'e 701 gemi sefer yaptı. Bu da günde ortalama 8 gemiye tekabül ediyor. Bu rakamlar ülkemizden doğrudan İsrail limanına giden veya transit olarak limanımızı arayarak İsrail'e giden gemi sayısının toplamıdır.

-Ancak, daha fazla geminin ayrıldığına dair kamuya açık haberler var?

Burada kimseyi yanıltma şansımız yok. Gemi trafiği zaten tüm dünya ülkeleri tarafından görülüyor. Bu konuda bir sır yok. Kesin rakamları açıklıyorum, günde 8 gemi.

-İsrail'e gemi seferlerinde yüzde 30 azalma var. Bunların kaçı Türkiye’den yük taşıyor, kaçı transit ülke?

Bunların yaklaşık üçte birinin transit olduğunu, üçte ikisinin ise ilk kalkış noktasının Türkiye olduğunu söyleyebiliriz. Yani 7 Ekim'den bu yana 480 gemi doğrudan İsrail'e geçerken, 221 gemi de Türkiye üzerinden geçiş yaptı.

“YÜZDE 30 AZALMA VAR”

-Savaşın başlamasından önceki 7 Ekim tarihiyle karşılaştırırsak bir artış mı yoksa azalma mı var?

Bunu tespit etmek için geçen yılın aynı dönemine ait rakamlarla karşılaştırmamız gerekiyor. Geçen yıla göre İsrail limanlarına giden gemilerde toplam yüzde 30'luk bir azalma var. Toplamda 2,8 milyon ton eşya taşınırken, şu anda 1,9 milyon ton eşya taşınıyor.

-Bu gemilerden bazılarının Filistin Devleti'ne de yük taşıdığını düşünüyorum. Bunun için ayrı istatistik tutulabilir mi?

Maalesef bunu ayırt edemiyoruz. 1967 anlaşmasına göre İsrail tüm kıyı şeridini ve limanları kontrol ediyor. Bu nedenle Filistinli kardeşlerimizin özgürlüğü yok. Filistin'e giden her türlü mal İsrail kontrolüne girebilir. Ancak bu savaş ortamında Filistin'e giden mal miktarının düşük olduğunu söyleyebiliriz.-Bakanlığınızın giden malların içeriği hakkında bilgisi var mı?

Gemi trafiğini yönetiyoruz. Direkt giden malların kontrolü Ticaret ve Gümrük Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.

-Türkiye Gazze'ye insani yardım gönderdi. Sanırım bunu gemiler aracılığıyla yaptı?

Evet, şu ana kadar üç gemi insani yardım gönderdik. Bunlar arasında gıdadan tıbbi malzemeye, ambulanstan barınağa kadar pek çok ihtiyaç yer alıyor. Gemiler yüklerini Mısır'ın Ariş limanına boşalttı. Onu orada Mısırlı yetkililere teslim ettik. Talep edilmesi halinde daha fazla yardım göndermeye de hazırız.