Ulaştırma Bakanlığı 5 AKP'li belediyenin hafif raylı sistem işlerinin bazılarını devraldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. AKP'li beş büyükşehir belediyesinini hafif raylı sistem işlerinin bazı işlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan kararnameye göre, Bakanlık, "Bursa Üniversite-Görükle Uzatma Hattı", "Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşaması", "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Adapazarı-Serdivan Raylı Sistem Hattı", "Trabzon Raylı Sistem Hattı", "Samsun Raylı Sistem Hatları Araç Alımı" işlerini devraldı.