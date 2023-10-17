Ulaştırma Bakanlığı 5 AKP'li belediyenin hafif raylı sistem işlerinin bazılarını devraldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AKP'li beş büyükşehir belediyesinin raylı sistem projelerinin bazı işleri devraldı. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

KAYNAK: AA
Ulaştırma Bakanlığı 5 AKP'li belediyenin hafif raylı sistem işlerinin bazılarını devraldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. AKP'li beş büyükşehir belediyesinini hafif raylı sistem işlerinin bazı işlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan kararnameye göre, Bakanlık, "Bursa Üniversite-Görükle Uzatma Hattı", "Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşaması", "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Adapazarı-Serdivan Raylı Sistem Hattı", "Trabzon Raylı Sistem Hattı", "Samsun Raylı Sistem Hatları Araç Alımı" işlerini devraldı.

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