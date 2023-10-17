Borsada bu hafta kâr payı dağıtacak şirketler belli oldu

Bir yanda savaş gündemi bir yandan dalgalanan Borsa İstanbul...Yatırımcılara bu hafta üç şirketten temettü dağıtacak. Buna göre yatırımcısına temettü ödeyecek şirketler arasında bu hafta Duran Doğan Basım ve Ambalaj (DURDO), Yükselen Çelik (YKSLN) ve Makim Makina Teknolojileri (MAKIM) bulunuyor.

Yüzde 2’lik kâr dağıtımına hazırlanan Duran Doğan Basım ve Ambalaj (DURDO), 1 TL nominal değerli pay başına 0,1440 TL temettü ödemesini 17 Ekim Salı gününde yapacak. Net dönem kârı 269.324.756 TL, hisse temettü verimi ise yüzde 1,46 olan DURDO’nun toplamda gerçekleştireceği kâr payı dağıtımı 28.000.000 TL olacak.

Yükselen Çelik (YKSLN) hissedarları da 17 Ekim Salı günü temettü ödemesi alacak. Yüzde 8 oranında kâr dağıtımı yapacak olan YKSLN, 1 TL nominal değerli pay karşılığında 0,0900 TL tutarında dağıtım yapacak. Dağıtılacak toplam temettü tutarı 11.250.000 TL olacak. Net dönem kârı 166.070.241 TL olan şirketin hisse temettü verimi yüzde 0,59 olarak planlandı.

Makim Makina Teknolojileri (MAKIM) ise 18 Ekim Çarşamba gününde yatırımcılara temettü ödemesi gerçekleştirecek. Net dönem kârı 118.194.576 TL olan şirketin, 1 TL nominal değerli pay başına 0,1491 TL olarak planlanan temettü ödemesinde kâr payı yüzde 8 olacak. Toplamda yapılacak 8.352.000 TL büyüklüğündeki temettü dağıtımında şirketin hisse temettü verimi yüzde 0,27 olarak gerçekleşecek.

Pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih DURDO ve YKSLN için 19 Ekim Perşembe günü olurken MAKIM için 20 Ekim Cuma günü olacak.