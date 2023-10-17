Uzun namlulu silahlarla restoranı taradılar. Sokaklar Güney Amerika'ya döndü

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde 06.00 sıralarında iddiaya göre, restorana gelen 4 kişilik grup ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.
UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TARADILAR
Tartışmanın ardından gelen maskeli 4 kişi uzun namlulu silahlarla iş yerini taramaya başlamasıyla, içerden bir kişinin silahla karşılık vermesiyle çatışma çıktı.
Çatışmanın ardından maskeli 4 şahıs kaçarken, kurşunlar cadde üzerindeki başka iş yeri ile park halindeki otomobile isabet etti.
Olay yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, delil ve kamera çalışması yaparken, içerden karşılık veren şahsı gözaltına aldı.
50 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU
Yaklaşık 50 tane boş kovan bulunurken, polis, olay yerindeki incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.