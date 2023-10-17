Uzun namlulu silahlarla restoranı taradılar. Sokaklar Güney Amerika'ya döndü

Küçükçekmece’deki bir iş yeri çalışanları ile 4 kişi arasında çıkan tartışmanın ardından gelen maskeli 4 kişi uzun namlulu silahlarla iş yerini taradı. Çalışanların da karşılık vermesiyle çatışma çıktı.