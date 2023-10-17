Uzun namlulu silahlarla restoranı taradılar. Sokaklar Güney Amerika'ya döndü

Küçükçekmece’deki bir iş yeri çalışanları ile 4 kişi arasında çıkan tartışmanın ardından gelen maskeli 4 kişi uzun namlulu silahlarla iş yerini taradı. Çalışanların da karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

KAYNAK: İHA
Uzun namlulu silahlarla restoranı taradılar. Sokaklar Güney Amerika'ya döndü

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde 06.00 sıralarında iddiaya göre, restorana gelen 4 kişilik grup ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TARADILAR

Tartışmanın ardından gelen maskeli 4 kişi uzun namlulu silahlarla iş yerini taramaya başlamasıyla, içerden bir kişinin silahla karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Çatışmanın ardından maskeli 4 şahıs kaçarken, kurşunlar cadde üzerindeki başka iş yeri ile park halindeki otomobile isabet etti.

Olay yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, delil ve kamera çalışması yaparken, içerden karşılık veren şahsı gözaltına aldı.

50 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Yaklaşık 50 tane boş kovan bulunurken, polis, olay yerindeki incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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(DHA)

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