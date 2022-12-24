Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun

Firmanın bilet alma sisteminde de bu durumun devam ettiğini söyleyen gazeteci Okan İrtem, sosyal medya hesabından “Kamil Koç firması otobüslerinde şeriat uygulaması başlatmış. Kadın ve erkek yan yana oturamıyor” iddiasında bulundu.

Gerçek Gündem’den Filiz Gazi'nin haberine göre İrtem, Kamil Koç Firması’ndan kadın ve erkeğin, birbirini tanıyor olsalar dahi yan yana bilet alamadıklarını iddia etti.

YAN YANA BİLET KESİLMİYOR

İrtem, iki hafta önce Bursa’ya giderken yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“Kadın ve erkek olarak yan yana bilet kesilemiyor. Birbirlerini tanıyor olmaları durumunda dahi kesilemiyor. İki hafta önce bir kadın arkadaşımla Bursa’ya gittiğimde, kadın cinsiyeti ile bana bilet kesildi. Erkek olarak gidemedim.”

SOYADLARI AYNI OLMALI

İrtem, iki hafta önce yaşadığı olaya bir anlam veremediğini bugün ise konunun sistemle ilgili olduğunu, Ulaştırma Bakanlığı’nın böyle bir düzenlemeye geçtiğini muavinlerden öğrendiğini ifade etti:

“İki hafta önce böyle bir şey yaşadığımda durumu anlamamıştım bugün ise muavinlerin kendileri açıklama yaptılar. Soyadları aynı olmadığı sürece kadın ve erkek olarak yan yana kişilere bilet kesilemediğini ifade ettiler. Sistemlerinde kadın- erkek kutucuklarını işaretlediklerinde soyadlar aynı değilse, bilet kesimi yapılamıyor.”