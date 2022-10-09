Havalimanları bu yılın 9 ayında 138 milyondan fazla yolcuyu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın ocak-eylül döneminde uçak trafiğinin iç hatlarda 595 bin 547, dış hatlarda 533 bin 125 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye genelinde havalimanlarımızda iç hatlarda 59 milyon 412 bin, dış hatlarda 78 milyon 287 bin yolcumuza hizmet verdik. Transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği yüzde 51 artış gösterdi ve 138 milyonu aştı." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, havacılık istatistikleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, dünyada havacılık sektöründe yaşanan kaosa rağmen Türkiye'deki havalimanlarının konforlu olduğunu ve sektörün hızla geliştiğini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, eylül ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 75 bin 114, dış hatlarda 77 bin 63'e ulaştığını belirterek, üst geçişlerle toplam uçak trafiğinin yüzde 14,3 artışla 188 bin 302'ye çıktığını bildirdi.

2019 Eylül ayı uçak trafiğinin yüzde 97'sine ulaşıldığını ifade ede Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Korona virüs salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022 yılı eylül ayında, 2019 yılının aynı ayına kıyasla eski seviyesine yaklaştı. Havalimanlarımız toplam yolcu trafiğinde bu yılın eylül ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 93'ü gerçekleşti. Aynı dönemde iç hat yolcu trafiği 7 milyon 222 bin, dış hat yolcu trafiği 12 milyon 128 bin olarak gerçekleşti. Transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 19 milyon 403 bini aştı."

Karaismailoğlu, toplam havalimanları yük trafiğinin 360 bin tona yaklaştığına işaret ederek, dünyanın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı'nda uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 5, dış hatlarda 30 bin 86 olmak üzere toplamda 40 bin 91'e ulaştığını ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanımızda iç hatlarda 1 milyon 529 bin, dış hatlarda 4 milyon 899 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 428 bin yolcumuzu ağırladık." bilgisini paylaştı.

Uçak trafiği yüzde 34,1 artış gösterdi

Bu yılın ocak-eylül döneminde uçak trafiğinin iç hatlarda 595 bin 547, dış hatlarda 533 bin 125 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, böylece üst geçişlerle toplam 1 milyon 413 bin uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, geçen yılın aynı dönemine göre uçak trafiğinin yüzde 34,1 artış gösterdiğine işaret ederek, "Türkiye genelinde havalimanlarımızda iç hatlarda 59 milyon 412 bin, dış hatlarda 78 milyon 287 bin yolcumuza hizmet verdik. Transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği yüzde 51 artış gösterdi ve 138 milyonu aştı. Aynı dönemde, havalimanları yük toplamda 3 milyon ton oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCU TRAFİĞİ 47,5 MİLYONU AŞTI

Avrupa'daki yoğunluk sıralamasında zirveyi bırakmayan İstanbul Havalimanı'yla ilgili ise Karaismailoğlu, "Mega projelerimiz arasında yer alan İstanbul Havalimanı, hizmet kalitesi ve aldığı ödüllerle de dikkatleri üzerine çekiyor. İstanbul Havalimanı'nda 9 aylık sürede, iç hatlarda 82 bin 368, dış hatlarda 231 bin 410 olmak üzere toplamda 313 bin 778 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 12 milyon 187 bin, dış hatlarda 35 milyon 385 bin yolcumuza hizmet verdik. Toplam yolcu trafiği ise 47 milyon 572 bin oldu." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarındaki haraketliliğe de değinerek, ocak-eylül döneminde toplam uçak trafiğinin 280 bin 505, yolcu sayısının 40 milyon 222 bin olduğunu belirtti.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 4 milyon 581 bin, dış hatlarda 3 milyon 23 bin olmak üzere, toplam 7 milyon 605 bin yolcunun ağırlandığını ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Antalya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 4 milyon 603 bin, dış hat yolcu sayısı 20 milyon 222 bin olmak üzere, toplam 24 milyon 825 bin yolcu trafiği gerçekleşti. Muğla Dalaman Havalimanı'nda 3 milyon 876 bin, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 3 milyon 356 bin, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 559 bin 305 yolcumuza hizmet verdik. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarımızda hizmet kalitemizle öne çıkmaya devam ediyoruz. Bagaj alımlarını en kısa sürede gerçekleştirirken, check-in ise 1 dakika içinde yapılıyor."