11 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sabiha Gökçen metrosu 5. kez ertelendi

İstanbul Havalimanı metrosunun açılışı için beş kez ertelemeli tarih açıklayan Bakan Karaismailoğlu, şimdi de Eylül ayını işaret etti.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 14:12
Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Sabiha Gökçen metrosu Eylül ayında açılacak

Sabiha Gökçen metrosu 5. kez ertelendi
+
Aa
-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da yapılan metrolara da açılış tarihleri vaat etmeye devam ediyor. Ancak tarihler alt alta getirildiğinde Karaismailoğlu’nun sürekli erteleme yaptığı ortaya çıkıyor.

Karaismailoğlu, önceki gün AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın Sancaktepe’de yaptığı Yüz Yüze 100 Gün programında yaptığı konuşmada Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun bu ay hizmete sunulacağını duyurdu. Ancak Karaismailoğlu aynı metro hattı için daha önce 4 ayrı açılış tarihi vadetti, bu vaatlerin hiçbiri gerçekleşmedi.

Karaismailoğlu’nun Sabiha Gökçen metrosuna ilişkin açıklamaları:

Aralık 2021: Karaismailoğlu, Temmuz 2020’de Sabiha Gökçen metro inşaatını yerinde inceledikten sonra, “Hedefimiz 2021 yılı sonuna doğru yolcu taşımak” ifadesiyle açılış için Aralık 2021’i işaret etti.

Nisan 2022: Karaismailoğlu, ilk hedefin tutmadığı Aralık 2021’de TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu dört ay sonra hizmete açıyoruz” diyerek tarihi Nisan 2022 olarak revize etti.

Haziran 2022: TBMM’deki konuşmadan günler sonra Ocak 2022’de metro hattındaki çalışmaları inceleyen Karaismailoğlu, “Hattı bu yılın ilk yarısında tamamlayarak, halkımızın hizmetine sunacağız” dedi. Açılış Haziran 2022’ye ertelendi.

Ağustos 2022: Karismaioğlu, henüz haziran gelmeden açılışı bir kez daha öteledi. Nisan 2022’de şantiye çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar yemeğinde, “En geç ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız” dedi.

Eylül 2022: Karaismailoğlu, önceki gün Sancaktepe’de katıldığı AKP’nin Yüz Yüze 100 Gün programında “Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızı eylül ayında hizmetinize sunacağız” ifadesiyle açılış için bu ayı işaret etti. İstanbullular, yapımına 2015’te başlanan metronun açılmasını bekliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Alim olmaya gerek yok
11.09.2022 14:27
Para yoh ağam,  
 
Tatar Osman
11.09.2022 14:24
Yalandan kim ölmüş ki, İsmail ölsün.  
 
Yalçın Türk
11.09.2022 14:22
havalimanının adını al salman vs. gibi bişey yapabilseler.. borç alıp 10 katı fiyata kısa sürede bitirirler..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
1
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
2
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
3
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
4
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
5
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
6
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
﻿AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparlayamadı!
7
﻿AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparlayamadı!
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Volkan Demirel geri dönüyor: İşte yeni takımı
﻿Volkan Demirel geri dönüyor: İşte yeni takımı
﻿Volkan Demirel geri dönüyor: İşte yeni takımı
﻿Otobüs ve tramvaylar kış tarifesine geçiyor. Saatlere dikkat
﻿Otobüs ve tramvaylar kış tarifesine geçiyor. Saatlere dikkat
﻿Otobüs ve tramvaylar kış tarifesine geçiyor. Saatlere dikkat
﻿Galatasaray'dan Kerem ve Yunus'la ilgili şaşkınlık yaratan karar
﻿Galatasaray'dan Kerem ve Yunus'la ilgili şaşkınlık yaratan karar
﻿Galatasaray'dan Kerem ve Yunus'la ilgili şaşkınlık yaratan karar
﻿Motosiklet ile otomobil çarpıştı
﻿Motosiklet ile otomobil çarpıştı
﻿Motosiklet ile otomobil çarpıştı
﻿Silivri Devlet Hastanesi biyomedikal malzeme satın alacak
﻿Silivri Devlet Hastanesi biyomedikal malzeme satın alacak
﻿Silivri Devlet Hastanesi biyomedikal malzeme satın alacak
﻿Ülke genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı
﻿Ülke genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı
﻿Ülke genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı
﻿İcra yolu ile çocuk teslimine son! Yarın 29 adliyede daha başlıyor…
﻿İcra yolu ile çocuk teslimine son! Yarın 29 adliyede daha başlıyor…
﻿İcra yolu ile çocuk teslimine son! Yarın 29 adliyede daha başlıyor…
﻿Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti
﻿Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti
﻿Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti
﻿Meteoroloji 8 il için uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor...
﻿Meteoroloji 8 il için uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor...
﻿Meteoroloji 8 il için uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor...
﻿Osayi formayı unuttu. Şimdi geri istiyor
﻿Osayi formayı unuttu. Şimdi geri istiyor
﻿Osayi formayı unuttu. Şimdi geri istiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.