Sabiha Gökçen metrosu 5. kez ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da yapılan metrolara da açılış tarihleri vaat etmeye devam ediyor. Ancak tarihler alt alta getirildiğinde Karaismailoğlu’nun sürekli erteleme yaptığı ortaya çıkıyor.

Karaismailoğlu, önceki gün AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın Sancaktepe’de yaptığı Yüz Yüze 100 Gün programında yaptığı konuşmada Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun bu ay hizmete sunulacağını duyurdu. Ancak Karaismailoğlu aynı metro hattı için daha önce 4 ayrı açılış tarihi vadetti, bu vaatlerin hiçbiri gerçekleşmedi.

Karaismailoğlu’nun Sabiha Gökçen metrosuna ilişkin açıklamaları:

Aralık 2021: Karaismailoğlu, Temmuz 2020’de Sabiha Gökçen metro inşaatını yerinde inceledikten sonra, “Hedefimiz 2021 yılı sonuna doğru yolcu taşımak” ifadesiyle açılış için Aralık 2021’i işaret etti.

Nisan 2022: Karaismailoğlu, ilk hedefin tutmadığı Aralık 2021’de TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu dört ay sonra hizmete açıyoruz” diyerek tarihi Nisan 2022 olarak revize etti.

Haziran 2022: TBMM’deki konuşmadan günler sonra Ocak 2022’de metro hattındaki çalışmaları inceleyen Karaismailoğlu, “Hattı bu yılın ilk yarısında tamamlayarak, halkımızın hizmetine sunacağız” dedi. Açılış Haziran 2022’ye ertelendi.

Ağustos 2022: Karismaioğlu, henüz haziran gelmeden açılışı bir kez daha öteledi. Nisan 2022’de şantiye çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar yemeğinde, “En geç ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız” dedi.

Eylül 2022: Karaismailoğlu, önceki gün Sancaktepe’de katıldığı AKP’nin Yüz Yüze 100 Gün programında “Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızı eylül ayında hizmetinize sunacağız” ifadesiyle açılış için bu ayı işaret etti. İstanbullular, yapımına 2015’te başlanan metronun açılmasını bekliyor.