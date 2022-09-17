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Bakan Adil Karaismailoğlu: Erdoğan'a layık olmaya çalışıyoruz!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘büyük ve güçlü Türkiye’ için durmadan çalıştığını savunarak; "Biz de ona layık olmak için vatandaşımızla, milletimizle beraber oluyoruz" dedi...

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 21:12
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu. Erdoğan'a layık olmaya çalışıyoruz

Bakan Adil Karaismailoğlu: Erdoğan'a layık olmaya çalışıyoruz!
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Milas-Ören yolunda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin, ‘son 20 yıldır gıptayla bakılan ülkelerden biri haline geldiğini’ iddia etti.

"ERDOĞAN'A LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

“Erdoğan'ın dünyanın her tarafında büyük ve güçlü Türkiye için bıkmadan, usanmadan 7 gün 24 saat çalıştığını” öne süren Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz de ona layık olmak için vatandaşımızla, milletimizle beraber oluyoruz. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve onların hayatına konfor katmak, sanayisine, tarımına, turizmine önemli katkılar sağlamak için topyekun mücadele veriyoruz. Türkiye'nin her tarafında karıncalar gibi çalışan 700 bin kişilik kadroyuz. Bu yüzden 20 yıldır yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır.

İleride yaşanacak problemleri önceden görüyor, güzel planlar yapıp hayata geçiriyoruz. Böylece bugünkü gibi sorunsuz bir ulaşım sağlanmış oluyor. 20 yıl önce Türkiye'de 8 milyon araç vardı. Türkiye'de şu anda ise 26 milyon araca sorunsuz şekilde hizmet eden bir sistem var. Aynı şekilde hava ve deniz yollarında 20 yıllık yapılan, topyekun yapılan mücadelenin sonucunda vatandaşımızın hayatına konfor, güvenlik sağladık.”

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