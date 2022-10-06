6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Bakan Karaismailoğlu’ndan bir garip ‘dolar’ hesabı: 2016'da feribot ücreti 31 dolardı, biz şu an Osmangazi Köprüsü geçiş

Bakan Karaismailoğlu’ndan bir garip ‘dolar’ hesabı: 2016'da feribot ücreti 31 dolardı, biz şu an Osmangazi Köprüsü geçişinden 10 dolar alıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2016 yılının dolar kuru ile bugünü kıyasladı. Osmangazi Köprüsü yapılmadan önce feribot ücretlerinin 31 dolar olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nden alınan bugünkü geçiş ücretinin 10 dolar olduğunu belirtti.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 01:33
Takip Et

Bakan Karaismailoğlu’ndan bir garip ‘dolar’ hesabı: 2016'da feribot ücreti 31 dolardı, biz şu an Osmangazi Köprüsü geçişinden 10 dolar alıyoruz

Bakan Karaismailoğlu’ndan bir garip ‘dolar’ hesabı: 2016'da feribot ücreti 31 dolardı, biz şu an Osmangazi Köprüsü geçişinden 10 dolar alıyoruz
+
Aa
-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce çevrim içi düzenlenen "Kentsel Sistemler ve Ulaştırmanın Yeni Yüzyılı" başlıklı 2022-2023 Akademik Yılı Yüksek Lisans Programları Açılışı ilk dersine katıldı.

AA’nın haberine göre; Bakan Karaismailoğlu, ilginç bir açıklamada bulundu.

Karaismailoğlu dolar/TL'nin 2,8 civarında olduğu 2016 yılının feribot ücretlerinin 31 dolar olduğunu söyleyerek bugün Osmangazi Köprüsü'nden 10 dolara geçilmesini ucuz göstermeye çalıştı.

Karaismailoğlu şöyle konuştu:

“2016'DA FERİBOT ÜCRETİ 31 DOLARDI, BİZ ŞU AN OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞİNDEN 10 DOLAR ALIYORUZ”

"2021 itibarıyla e-Devlet'in 56 milyon kullanıcısı var. Artık hayatımızın bir parçası oldu. Osmangazi Köprüsü'nden şu an 60 bine yakın araç geçiyor. Bunun alternatifi feribottu. Köprü açılmadan önce 10-15 bin taşıma kapasitesi yoktu feribotların. Osmangazi Köprüsü olmasaydı bu trafiğin yüzde 70'i sağlanamayacaktı. 2016 yılında Osmangazi Köprüsü açılmadığı zaman kısıtlı araç olmasına rağmen feribottaki geçiş ücretleri 31 dolardı. Biz sadece şu anda 10 dolar alıyoruz köprü geçişinden, vatandaşımız memnuniyetle kullanıyor. Ayrıca saatlerce süren geçiş artık 5 dakikaya düştü. İstanbul Havalimanı da kamu-özel iş birliği, hem yatırım hem de değer açısından dünyanın başarılı projelerinden birisi. Burası da 70 milyon metrekare bir alanda, ekonomik değeri eksi olan bir alanda 10 milyar avroluk bir yatırımla üretilmiş ve 25 yıllık kamu- özel iş birliği sayesinde toplamda 26 milyar avroluk, devletimize gelir sağlayacak, dünyanın en kıymetli projelerinden bir tanesidir."

KUR NE KADARDI?

Merkez Bankası verilerine göre, Osmangazi Köprüsü'nün açıldığı tarih olan 1 Temmuz 2016'da 1 TL 2.8846 dolara eşitti. Feribot geçiş ücreti ise yaklaşık olarak 90 TL'idi. 1 doların 18,57 TL olduğu günümüzde ise 10 dolar yaklaşık olarak 185 TL'yi buluyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
1
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
2
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Benzin ve motorine zam
3
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
4
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
5
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
6
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
7
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Adana'da baraka kundaklandı: 90 güvercin telef oldu
﻿Adana'da baraka kundaklandı: 90 güvercin telef oldu
﻿Adana'da baraka kundaklandı: 90 güvercin telef oldu
﻿Trafikte ‘kardeş’ kurşunu: 1 yaralı
﻿Trafikte ‘kardeş’ kurşunu: 1 yaralı
﻿Trafikte ‘kardeş’ kurşunu: 1 yaralı
﻿UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta sona erdi
﻿UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta sona erdi
﻿UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta sona erdi
﻿Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı
﻿Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı
﻿Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.