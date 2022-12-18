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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bünyesinde temizlik görevlisi, sıhhi tesisatçı, boyacı, kaloriferci, bahçıvan, garson, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, büro elemanı (bilgisayar)-(adalet)-(muhasebe), inşaat teknikeri, makine teknikeri, kimya mühendisi, jeoloji mühendisi, harita mühendisi, gemi inşaatı ve makineleri mühendisi, elektrik mühendisi, inşaat mühendisi ve gıda mühendisi olarak istihdam etmek üzere 224 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 14:08
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bünyesinde temizlik görevlisi, sıhhi tesisatçı, boyacı, kaloriferci, bahçıvan, garson, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, büro elemanı (bilgisayar)-(adalet)-(muhasebe), inşaat teknikeri, makine teknikeri, kimya mühendisi, jeoloji mühendisi, harita mühendisi, gemi inşaatı ve makineleri mühendisi, elektrik mühendisi, inşaat mühendisi ve gıda mühendisi olarak istihdam etmek üzere 224 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 224 (iki yüz yirmi dört) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

A-GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

3- Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

B- ÖZEL ŞARTLAR

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