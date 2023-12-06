Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke

Her ülkede emeklilik yaşı farklılık gösterir. En erken ve en geç emekli olunan ülkeler belli oldu.
Yaşlandıktan sonra geçim sıkıntısı yaşamamak ve geçinebilmek için emeklilik büyük önem taşıyor.
Ülkelerin emeklilik şartları farklıdır. Bazı ülkelerde emekli olsan dahi yaşamak çok zorken bazı ülkelerde emeklilik çok rahat geçiyor.
Emeklilik şartlarının yanı sıra yaşları da farklılık gösterir. Türkiye'de emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60.
Amerika ve Kanada'da emeklilik yaşı 65'tir. Az maaş almayı kabul edenler Amerika'da 62, Kanada'da 60 yaşında emekli olabiliyor.
Endonezya’da emeklilik yaşı, kadın ve erkekler 58 yaşında emeklilik hakkı elde ediyor.
İşte diğer ülkeler:
Avustralya: 67 yaş
İtalya: 67
Hollanda: 66.8 yaş
ABD: 66, 5 yaş
İspanya: 66, 3
Birleşik Krallık: 66
Almanya: 65
Brezilya: 65
Kanada: 65
İsviçre: 65
Türkiye: 60