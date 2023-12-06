Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke

Her ülkede emeklilik yaşı farklılık gösterir. En erken ve en geç emekli olunan ülkeler belli oldu.

Rukiye Selçuk KAYNAK: Haber Merkezi
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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 1

Yaşlandıktan sonra geçim sıkıntısı yaşamamak ve geçinebilmek için emeklilik büyük önem taşıyor.

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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 2

Ülkelerin emeklilik şartları farklıdır. Bazı ülkelerde emekli olsan dahi yaşamak çok zorken bazı ülkelerde emeklilik çok rahat geçiyor.

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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 3

Emeklilik şartlarının yanı sıra yaşları da farklılık gösterir. Türkiye'de emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60.

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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 4

Amerika ve Kanada'da emeklilik yaşı 65'tir. Az maaş almayı kabul edenler Amerika'da 62, Kanada'da 60 yaşında emekli olabiliyor.

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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 5

Endonezya’da emeklilik yaşı, kadın ve erkekler 58 yaşında emeklilik hakkı elde ediyor.

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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 6

İşte diğer ülkeler:

Avustralya: 67 yaş

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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 7

İtalya: 67

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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 8

Hollanda: 66.8 yaş

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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 9

ABD: 66, 5 yaş

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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 10

İspanya: 66, 3

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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 11

Birleşik Krallık: 66

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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 12

Almanya: 65

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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 13

Brezilya: 65

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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 14

Kanada: 65

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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 15

İsviçre: 65

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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 16

Türkiye: 60

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Ülkelere göre emeklilik yaşı. İşte en erken emekli olunan ülke 17
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