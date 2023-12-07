2 bin 800 lira yaşlılık maaşıyla geçinmeye çalışan vatandaş 'Kasabın önünden geçerken yönümü değiştiriyorum'

Osmaniye’de 2 bin 800 liralık yaşlılık maaşıyla geçimini sağladığını söyleyen 78 yaşındaki Felake Üçkazan, ne semt pazarından ne de marketlerden istediğini alamadığını belirtti. Etin burnuna koktuğunu ancak dükkanın önünden geçemediğini söyledi.

KAYNAK: ANKA
2 bin 800 lira yaşlılık maaşıyla geçinmeye çalışan vatandaş 'Kasabın önünden geçerken yönümü değiştiriyorum'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Felake Üçkazan, kendisine uzatılan mikrofona yürekler burkan açıklamalarda bulundu.

Evinde kendisiyle birlikte 3 kişinin yaşadığını ve sadece 2 bin 800 lirayla geçimini sağladığını belirten Üçkazan, devletin sadece günlük 3 tane ekmek verdiğini söyledi. Önceden tavuk alabildiğini, etin hayal olduğunu söyleyen yaşlı adam artık tavuğun da hayal olduğunu ifade etti.

Üçkazan, "Marketin önüne vardığımda içeri girmeden bitiyor. Bundan bir 1 kilo alırsam, 1 kiloda hediye ediyor bu adam. Böyle dostların sayesinde geçiniyorum ben, işin gerçeği bu. Kasabın önünden geçerken yönümü şöyle dönüyorum. Evvel tavuk alıyordum onu da alamaz oldum" dedi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde semt pazarına alışverişe gelen 78 yaşındaki Felake Üçkazan yaşlılık maaşı olan 2 bin 800 lira ile geçinmeye çalıştığını ifade etti. Sol gözü görmeyen, sağ gözü de az gören Üçkazan, hayat pahalılığında nasıl yaşadığını açıkladı.

2 BİN 800 LİRA GELİRLE HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Mısır canı çektiğini ancak alamadığını ifade eden Felake Üçkazan şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi benim aldığım bir mağdurluk aylığı alıyorum, 2 bin 800 lira. Marketin önüne vardığımda içeri girmeden bitiyor. Bu hale geliyorum bak bu yeğenim bundan 1 kilo alırsam, 1 kiloda hediye ediyor bu adam. Böyle dostların sayesinde geçiniyorum ben, işin gerçeği bu. Kasabın önünden geçerken yönümü şöyle dönüyorum. Evvel tavuk alıyordum onu da alamaz oldum. Meyve sebzenin içinde de kazana koyacağı alıyorum, kazana konmayacağı alamıyorum. Ev kira olsa zaten durmam ben burada duramam. Biz evde 3 kişiyiz. Ekmeği, bana 3 tane ekmek veriyor bana belediye parasız. O olmasa zaten yiyemiyoruz, o parasız 3 ekmek bana yetiyor. Balığı da çocuk gider tutarsa yiyorum, yoksa paran ile almak mümkünü yok zaten.’’

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