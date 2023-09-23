Ülkelere göre saat başı kaç insan hayatını kaybediyor

Editör: Özlem Kıral
Dünya genelinde günlük olarak binlerce kişi doğarken binlerce kişi de hayatını kaybediyor. Peki, ülkelerde saat başı kaç kişi ölüyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Tüm dünyada günlük olarak ölen sayısı oldukça fazladır.
Dünyanın genelinde günlük ölen sayısı 120 bin ile 150 bin arasında değişebiliyor. Ortalama olarak 140 bin kişinin öldüğü gözlemleniyor.
ÜLKELERE GÖRE SAAT BAŞI KAÇ İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR
Çin: 1,221
Hindistan: 1,069
ABD: 332
Nijerya: 313
Endonezya: 238
Rusya: 198
Pakistan: 181
Japonya: 180
Brezilya: 167
Almanya: 108
Bangladeş: 105
Demokratik Kongo: 104
Meksika: 99
Etiyopya: 88
Vietnam: 78
Mısır: 78
Filipinler: 75
Güney Afrika: 74
İtalya: 72
Ukrayna: 71
Birleşik Krallık: 70
Fransa: 70
Tayland: 63
Myanmar: 55
İran: 51
Türkiye: 51
İspanya: 50
Polonya: 47
Kenya: 46
Tanzanya: 43