Ülkelere göre saat başı kaç insan hayatını kaybediyor

Editör: Özlem Kıral

Dünya genelinde günlük olarak binlerce kişi doğarken binlerce kişi de hayatını kaybediyor. Peki, ülkelerde saat başı kaç kişi ölüyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Tüm dünyada günlük olarak ölen sayısı oldukça fazladır.

Dünyanın genelinde günlük ölen sayısı 120 bin ile 150 bin arasında değişebiliyor. Ortalama olarak 140 bin kişinin öldüğü gözlemleniyor.

ÜLKELERE GÖRE SAAT BAŞI KAÇ İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR

Çin: 1,221

Hindistan: 1,069

ABD: 332

Nijerya: 313

Endonezya: 238

Rusya: 198

Pakistan: 181

Japonya: 180

Brezilya: 167

Almanya: 108

Bangladeş: 105

Demokratik Kongo: 104

Meksika: 99

Etiyopya: 88

Vietnam: 78

Mısır: 78

Filipinler: 75

Güney Afrika: 74

İtalya: 72

Ukrayna: 71

Birleşik Krallık: 70

Fransa: 70

Tayland: 63

Myanmar: 55

İran: 51

Türkiye: 51

İspanya: 50

Polonya: 47

Kenya: 46

Tanzanya: 43