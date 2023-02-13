Diziler sete çıkmaya başladı. Deprem felaketi yüzünden çalışmalarına ara vermişlerdi.

Dizi ve film ekipleri deprem felaketinin yaralarını sarmak için geçen hafta topyekun seferber olmuştu. İnsan gücünün yanı sıra karavanlarını, jeneratör ve ses cihazları gibi teknik malzemelerini de bölge halkının yardım faaliyetlerinde kullanan dizi sektörü bugün sete çıkmaya başladı.

HENÜZ NET BİR KARAR YOK

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı buluşturan “Aile” dizisinin yarınki ilk bölüm yayını iptal edildi. Kanalların dizi yayınına ne zaman başlayacağıyla ilgili de henüz net bir karar yok.

Bütün kanallar çarşamba akşamı yapılacak ortak yayını bekliyor. Perşembe gününün ardından dizi yayınına başlanabileceği konuşuluyor