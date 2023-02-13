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Dünya Türkiye'deki imar affını incelemeye aldı. New York Times: İmar affını Erdoğan destekledi

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Türkiye’de Maraş merkezli depremlerin sebep olduğu büyük yıkımın ardından 2018 yılında yapılan imar affını gündeme getirdi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:40
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New York Times imar affını destekleyen Erdoğan’ı manşetine taşıdı

Dünya Türkiye'deki imar affını incelemeye aldı. New York Times: İmar affını Erdoğan destekledi
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Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremler Türkiye’de büyük yıkıma ve can kaybına neden oldu. Deprem 8 Şubat'ta da dünyanın dört bir yanından gazetelerin manşetinde yer almaya devam ediyor.

Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bine yaklaşırken uluslararası kamuoyu da gelişmeleri anbean aktarıyor.

New York Times, Türkiye’de Maraş merkezli depremlerin sebep olduğu büyük yıkımın ardından 2018 yılında yapılan imar affını gündeme getirdi.

Affı, Erdoğan’ın desteklediğine dikkat çeken New York Times, af kapsamında ruhsata aykırı yapılara, “yapı kayıt belgesi” verildiğini hatırlattı.

T24’de yer alan habere göre, New York Times karar o dönem seçmenleri memnun etse de bunun Türkiye gibi bir deprem ülkesi için çok riskli bir adım olduğunu vurguladı.

Gazete, uzmanların kötü yapıların yıkımın büyüklüğünde rol oynadığını söylediğine dikkati çekti.

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