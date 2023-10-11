Ülkenin dört bir yanı sallandı. İki saatte 12 deprem gerçekleşti

İki saat içinde 12 farklı ilde deprem kaydedildi. Depremlerin büyüklüğü 1.2 ile 3.5 arasında değişti. Can ve mal kaybına ilişkin bilgi bulunmuyor.

İstanbul’da 3.3 büyüklüğünde deprem

İstanbul’da saat 19:36’da merkez üssü Silivri açıkları olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, kent genelinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu duyurdu.

Muğla ve İzmir’de korkutan sarsıntılar

Muğla’nın Dalaman ilçesinde saat 19:56’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem, çevre ilçelerde ve Fethiye’de de hissedildi. İzmir’in Buca ilçesinde ise saat 19:07’de 2.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde paniğe neden oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde art arda depremler

Gaziantep’in Nurdagi ilçesinde saat 19:38’de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, il merkezi ve Kilis’te de hissedildi. Adıyaman’ın Sincik ilçesinde ise saat 19:46’da 2.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bingöl’ün Yedisu ilçesinde saat 18:39’da 1.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Kahramanmaraş’ta dört, Malatya ve Kayseri’de birer deprem

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde dört farklı ilçede küçük çaplı depremler meydana geldi. Söğütlü Pazarcı ilçesinde saat 20:19’da 1.6, Elbistan ilçesinde saat 18:43’ta 1.8, Afşin ilçesinde saat 18:27’de 1.2 ve Sünnetköy ilçesinde saat 19:08’de 1.8 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Malatya’nın Karagöz ilçesinde ise saat 20:25’te 1.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kayseri’nin Sarız ilçesinde ise saat 19:16’da 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.