Japon deprem uzmanından İstanbul için korkutan tahmin. Riskli bölgeleri tek tek sıraladı

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 8 tane o bölgede fay hattı olduğunu vurgulayarak "Bir tanesi kırılırsa 6.8 büyüklüğünde deprem olabilir. Ancak 2-3 veya bütün faylar aynı anda kırılırsa 7.9 Erzincan depremi kadar büyük bir deprem olabilir" dedi.

KAYNAK: İHA
Japon deprem uzmanından İstanbul için korkutan tahmin. Riskli bölgeleri tek tek sıraladı

Özel bir yapı kimyasalları firmasının "Yeniden Hep Beraber Ayağa Kalkıyoruz" mottosuyla Japon felsefesi olan Kintsugi'den ilhamla hayata geçirilen projenin eğitimi, deprem uzmanı Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi.

“DEPREM BEKLENEN BÖLGELER VAR”

Burada açıkalamalarda bulunan Moriwaki, Türkiye’nin birçok bölgesinde halen depremlerin beklendiğini söyleyerek, “Japonya ve Türkiye’de depremler sürekli oluyor. Doğu Anadolu Fay Hattı kırılmaya başladı. Bundan sonra Hatay’dan sonra Kıbrıs’ta veya denizin içerisinde kırılmalar olabilir. Onun haricinde Muş, Bitlis ve Van’a kadar olan bölgede ayrıca İzmir ve Marmara bölgesinde deprem bekleniyor. İzmir’de yakın zamanda deprem oldu ama İzmir’in kendisi daha kırılmadı. Ege tarafında genel olarak 7’nin altında 6.5 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor” dedi.

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“TÜRKİYE’DE EĞİTİM YOK”

Japonya’nın depremlerle artık yaşamaya alıştığını belirten Moriwaki, “Türkiye’de eğitim yok. Japonya’da bizlere deprem, eğitimle öğretiliyor. Anaokulunda oyun oynarken bizlere eğitim veriyorlardı. Türk halkında ise panik var. Bunlar için eğitim şart” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENMİYOR”

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından bölgedeki riskin azaldığını açıklayan Moriwaki, “Artık o bölge biriktirdiği enerjiyi attı. 7 büyüklüğünün üzerinde bir deprem 100-150 senede bir oluyor. Ancak Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem 500 senedir bekleniyordu ve yerden çok yakın bir mesafede oldu. O nedenle de etkisi büyük oldu. Artık o bölgede büyük bir deprem beklenmiyor” diye konuştu.

Ayrıca Yoshinori Moriwaki, Adana’da da büyük bir depremin beklenmediğini açıkladı.

aw056938-02.jpg“7.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR”

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili konuşan yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Moriwaki, “Bursa bölgesinde en son büyük depremin üstünden 150 seneyi geçtiği için deprem bekleniyor. Bandırma bölgesinde de 200 sene olduğu için deprem bekleniyor. Kabaca bakınca 8 tane o bölgede fay hattı var. Bir tanesi kırılırsa 6.8 büyüklüğünde deprem olabilir. Ancak 2-3 veya bütün faylar aynı anda kırılırsa 7.9 Erzincan depremi kadar büyük bir deprem olabilir. Bu az ihtimal ama olabilir” şeklinde konuştu.

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