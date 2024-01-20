Ülker’den uluslararası birincilik

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker, operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilirlik çalışmalarına uzun yıllardır devam ettiğini duyurdu. Şirket, bu alanlardaki performansıyla ulusal ve uluslararası platformlarda başarılarına da yenilerini eklediğini açıkladı.

Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG (London Stock Exchange Group) tarafından gerçekleştirilen, halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG-Environmental, Social & Governance) performans değerlendirme sonuçlarına göre şirket, önemli bir başarıya imza attı.

YÜZÜ AŞKIN KRİTER ÜZERİNDEN İNCELENDİ

Ülker, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansıyla Ocak 2024 itibarıyla kendi kategorisinde dünya genelinde değerlendirilen şirketler arasında birinci oldu. Ülker, ayrıca Borsa İstanbul’da işlem gören tüm sektörlerden 108 şirket arasında da birinci sırada yer aldı. Şirketler; enerji, su, emisyonlar, atık yönetimi, insan hakları, iş gücü, kurumsal sosyal sorumluluk, tedarik zinciri, sorumlu üretim, hissedar yönetimi vb. yüzü aşkın kriter üzerinden incelendi.

ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ PARÇASI

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, sürdürülebilirlik çalışmalarını şirket kültürünün en önemli parçası haline getirdiklerini dile getirdi. Buyurgan, “ESG standartlarında önemli bir başarı elde etmek şirketimiz için yalnızca bir hedef değil; aynı zamanda önceliğimiz” dedi.

Çevresel, sosyal ve yönetim performansımız ulusal ve uluslararası platformlarda takdir görmeye devam ettiğini söyleyen Buyurgan, “Ocak 2024 itibarıyla kendi kategorimizde dünya genelinde değerlendirilen 450’nin üzerindeki şirket arasında, Ülker en yüksek ESG performansını göstererek 1. sıraya yerleşti. Ayrıca Borsa İstanbul’da işlem gören tüm sektörler incelendiğinde, 108 şirket arasında da yine 1. sırada yer aldık. Dünya ve Türkiye’de gösterdiğimiz bu büyük başarıdan dolayı çok mutluyuz. Sürdürülebilirliği iş yapış şeklimizin odağında tutuyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAM MADDE TEDARİKİNİ ÖNEMSİYOR

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat çerçevesinde 2030’a kadar elektrik tüketimimizin %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmeyi, tüm karbon emisyonlarını ise 2050 yılına kadar azaltarak net sıfıra ulaşmayı hedeflediklerini de açıklayan Buyurgan, şunları anlattı: “Sürdürülebilir ham madde tedarikini önemsiyor, buğday, fındık, kakao özelinde projeler üzerinde çalışıyoruz. Tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarını belirleyerek ürünlerin yanı sıra, porsiyonları çeşitlendiriyor, inovatif ürünler geliştirmeye özen gösteriyoruz. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen, mutlu ve verimli bir çalışma kültürünü sürdürmeyi hedefliyoruz. Geldiğimiz bu nokta ve aldığımız uluslararası birincilik, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda bizlere motivasyon kaynağı oldu. Ülker olarak attığımız her adımda bu vizyona katkı vermeye devam edeceğiz.”