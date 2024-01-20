Merkez Bankası Başkanı'nın babası konuştu. WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Kaynak: Patronlar Dünyası
Merkez Bankası Başkanı'nın babası konuştu. WhatsApp mesajları ortaya çıktı
Gazeteci Toygun Atilla, Merkez Bankası Başkanı’nın babası Erol Erkan’la konuşarak haklarından çıkan iddiaları sordu.

Gazeteci Toygun Atilla Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında son birkaç gündür çeşitli iddiaları köşe yazısına taşıdı. Hem Gaye Erkan hem de babası Erol Erkan’la ilgili son dönemlerde çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Atilla Gaye Erkan’ın babası ile konuştu. Erol Erkan’ın Merkez Bankası’nda bir çalışanı işten çıkardığı ve bir başka kadın çalışana da tokat attığı öne sürülmüştü.

Erol Erkan ile ilgili konuşan Atilla iddiaları sordu. Baba Erol Erkan, “Böyle bir şey mümkün mü? Benim de bir kızım var. O da benim kızım sayılır. Bu tür bir komploya nasıl alet oldu, şaşırdım doğrusu?” dedi.

İŞTE WHATSAPP MESAJLARI:

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İLK KEZ KONUŞTU

Erkan kendilerine neden komplo kurulduğunu şöyle anlattı:

Bakın Toygun bey, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı sayın Mehmet Şimşek’in liderlik ettiği yeni ekonomi ekibinin kurulması ve kızımız Gaye Erkan’ın bu güçlü ekibe katılmasıyla CDS’ler oldukça düştü. Türkiye’de ekonomi ortamına güven tazelendi. Bir başarı süreci yaşıyoruz. ABD’deki görüşmelerdeki başarılı hava da bunun göstergesiydi. Ancak birileri düğmeye bastı ne yazık ki. Yalan haberleri, sistematik olarak devreye aldılar… Bu süreç 5 Ocak ve öncesinde başladı. Merkez Bankası’nda çalışan, bugünkü dayak attığım söylenen Kübra adlı bir kadın çalışan, Başkan ile görüşmek istiyor. Ancak Başkan ABD’de olduğu için görüşemiyor. Annesi ve babası olarak bizimle görüşmek istiyor. Bize anlattıkları dehşet vericiydi. Güya ben Kübra hanımı tokatlamışım. Güya ben bir kadın çalışanı tokatlamışım diyerek bankada dedikodu çıkarılacak ve haber yapılacakmış. WhatsApp mesajlarında da Kübra adlı çalışanın adını kullanarak bizlere iftira atılacağı, başkanın da bizler üzerinden yıpratılarak itibarının yerlere serileceği amaçlanmıştı. Akşam da kendisine teşekkür mesajı gönderdik. Yaptığı tam anlamıyla iyi bir insanlık örneğiydi. Mesajlarda görebilirsiniz. Tarih 5 ve 6 Ocak. Kübra kızımız, sağ olsun Gaye Hanımla görüşmek için de bayağı çabalamış. Mesajlarda da belirtildiği gibi atılan iftiraya alet olmak istemiyor Kübra kızımız. Diyor ki “Ben kim olursa olsun iftiradan, kul haktan korkarım. İnanıyorum ki er ya da geç, her şey ortaya çıkacak.

Erkan, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın itibarını bitirmek adına büyük bir çaba olduğunu belirtti.

Atilla yazısında, mesajların, kumpasın düğmesine 2 hafta önce basıldığını anlatıyor.

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NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası'nda çalışan Büşra Bozkurt, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını öne sürmüştü. Bozkurt'un durumu CİMER'e şikayet ettiği öğrenildi.

Gaye Erkan ile ilgili çıkan son iddiada bir tesisi personele kapatarak sadece ailesine açtığı öne sürülmüştü. Öte yandan Erkan’ın ailesinin yetkileri olmamasına rağmen yönetici gibi davrandığı öğrenilmişti.

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