Ülkeyi bu vahim duruma kim getirdi? Bu yıl 646 milyar lira faiz ödenecek

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporunu açıkladı. Erkan, enflasyon için 2025'i işaret etti. Belli ki durum kötü. Çünkü bu yıl sadece faiz ödemesi 646 milyar lira. Bu durumda dolar ve euronun çıkacağını bile bile faizi indirenler hesap vermeyecek mi ?

Ülkeyi bu vahim duruma kim getirdi? Bu yıl 646 milyar lira faiz ödenecek

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün habercilerin karşısına çıktı. 2023 III.Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Ön planda enflasyon vardı. "Önce biraz yükselecek, 2024'te gerilemeye başlayacak. 2025'te de düzelecek" dedi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, konuşmasında dikkat çeken bir bölüm vardı. Erkan, faiz artırımına gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerden önce başladığını ifade etti. Erkan'ın bu sözleri neyi ifade ediyordu. Kısacası önceden yapılanların yanlış olduğunu mu ima etmişti Hafize Gaye Erkan. Çünkü Politika faizi yüzde 19'dan kademeli olarak yüzde 8,5'a kadar düşürülmüş enflasyon uçmuştu. Geçen yıl hatta resmi rakamlara göre yüzde 85'i bile aşmıştı.

Peki bu sürede ne olmuştu. Türkiye'nin ödeyeceği borçların faizi bile uçmuştu. Bu yıl ödenecek faiz miktarını Prof. Dr Esfender Korkmaz 648 Milyar lira olarak açıkladı. Korkunç bir rakam. Bugün ek bütçe Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Trilyon 72 milyar TL ek bütçe.

Yeniçağ Gazatesi Yazarı Prof.Dr Esfender Korkmaz, dünkü yazısında "Ekonomik kriz bağıra bağıra derinleşiyor" tespitini yaptı. TCMB Başkanı Erkan bugünkü toplantıda 2023 yılı enflasyon beklentisini yüzde 58 çekti. Bu durumda ne olacak. Esfender Korkmaz hocaya göre bu durum doların 40 liraya yükselmesi demek. Dolar iyice yükselirse, ödenecek borçların faizleri uçacak. Türkiye'deki kriz derinleşecek.

BU DURUMA KİM GETİRDİ

"Nas" denilerek, faiz düşürüldü, döviz uçuruldu. Sadece ödenecek faiz 646 milyar liraya çıktı. Peki Faizi dolar ve euronun çıkacağını bile bile faizi indirenler hesap vermeyecek mi ?

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