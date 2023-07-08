Ülkücü isimden komünist başkana destek: İstanbul'da aday olsa oy veririm

Türkiye 31 Mart’ta yerel seçimlere gidiyor. Bu süreçte partilerin ittifakları ve büyükşehirleri kimin kazanacağı merak konusu oldu.

Gazeteciler ve siyasilerden peş peşe 31 Mart seçimlerine dair açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Habererk’in Genel Yayın Yönetmeni gazeteci İsmail Türk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda yerel seçimlerdeki siyasi tavrını açıkladı.

Gazeteci Türk’ün paylaşımı şu şekilde:

“KOMÜNİST OLSA BİLE HİÇ DÜŞÜNMEDEN OY VERİRİM”

“Bu seçimdeki tavrımızı tabi ki adaylar ve projeleri belirleyecektir. Mesela Yılmaz Büyükerşen gibi birisi Beykoz’a aday olsa hiç düşünmeden oy veririm veya Tunceli belediye başkanı Mehmet Maçoğlu, Ümraniye’ye aday olsa komünist olsa bile hiç düşünmeden oy veririm.”

“PARTİCİLİK DEVRİ TÜRKİYE’DE BİTMİŞTİR”

“Halkını düşünen, halkına hizmet eden kaliteli ve ucuz hizmet götüren kimse ona oy verilir. Belediye seçimlerinde particilik devri Türkiye’de bitmiştir.”