Komünist Başkan gözünü hangi belediyeye dikti. Tunceli’den aday olmayacak

Gazeteci Ferit Demir, Tunceli Belediyesi'nin Komünist Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun önümüzdeki yerel seçimlerde Tunceli'den değil başka bir yerden aday olacağını duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Komünist Başkan gözünü hangi belediyeye dikti. Tunceli’den aday olmayacak

Türkiye'de siyaset yerel seçimler yaklaştıkça ısınmaya devam ediyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Kamuoyunda Komünist Başkan olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında bir kulis bilgisi paylaşıldı.

Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF) üyesi Maçoğlu, 2019 Yerel Seçimleri öncesi Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı olmuş, 2019 seçimlerinde ise Tunceli Belediye Başkanı olmuştu.

macoglu.jpgTUNCELİ'DEN ADAY OLMAYACAK

Munzur Press'te bir yazı yayımlayan gazeteci Ferit Demir, Maçoğlu'nun üyesi olduğu SMF'den aldığı bir kulis bilgisini paylaştı.

Demir, Maçoğlu'nun Tunceli'den değil batıdaki bir şehrin ilçesinde başkan adayı olacağını kaydetti.

Ferit Demir'in yazısından ilgili kısım şöyle:

"SMF içinde aldığım kulis bilgilerine göre bu dönem merkezde aday çıkarmama görüşü ağır basıyor. SMF yerel seçimlerde Ovacık ve Hozat için güçlü iki aday ile yola çıkacak. Maçoğlu’nun nerede aday olacağı konusuna gelince; Fatih Mehmet Maçoğlu batı illerinde bir ilçede aday olacak…
Aday olacağı ilçeyi biliyorum. Maçoğlu şu an bir görüşme trafiği içinde bir iki ilçe üzerinde yoğunlaşmış durumda. Birkaç güne aday olacağı ilçe netleşir. Şu an ilçeyi açıklarsam doğru olmaz. Yakın zamanda Maçoğlu nerede aday olacak buradan okuyacaksınız…"

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