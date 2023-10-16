Ulu Önder Atatürk’ün daha önce hiç görülmeyen fotoğrafı ortaya çıktı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk' e ait daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Cemil Salih Bozuk’un kişisel arşivinden çıkarılan ve ilk kez görülen fotoğraf gündem oldu.

Cemil Salih Bozuk’un kişisel arşivinden çıkarılan fotoğrafın Birinci Dünya Savaşı sırasında İkinci Ordu'daki 16. Kolordu Komutanlığına atanarak Kafkas Seferi'ne katılmak üzere Diyarbakır'a gönderildiği döneme ait olduğu düşünüyor.

“HARBİ UMUMİ’DE MARDİN’DE İZZET PAŞA İLE”

Foroğrafta Atatürk’ün karşısındaki askerle konuştuğu görülüyor. Fotoğrafın arkasında ise “Harbi Umumi’de Mardin’de İzzet Paşa ile” diye not düşülmüş.