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İzmir’de Ata’ya Saygı Nöbeti başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için düzenlediği "Ata’ya Saygı Nöbeti" çok sayıda vatandaşın katılımıyla başladı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 00:02
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkü anmak için İzmir Belediyesinin düzenlediği Ataya Saygı Nöbeti başladı

İzmir’de Ata’ya Saygı Nöbeti başladı
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ata’ya Saygı Nöbeti çok sayıda vatandaşın katılımıyla başladı. Tutulacak nöbet için özel ışıklandırmayla “1938 sonsuzluk sembolü” çizilirken, Cumhuriyet Meydan’ında saat 21.05’te başlayan nöbet, 10 Kasım sabahı saat 09.05’te son bulacak. 30 dakikalık ve birer saatlik dönüşümlerle 12 saat sürecek.

“SONSUZA KADAR YAŞAYACAK"

"İzmirliler her zamanki gibi sorumluluklarının bilinciyle, İzmirli olmanın gururuyla bu akşam da bizi yalnız bırakmadılar" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hatırlamamız, unutmamamız ve sahip çıkmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. O nedenle sembolik bir nöbet tutuyoruz. Bu nöbete tüm İzmirlileri davet etmiştik. Çok şükür ki buna icabet ettiler ve sabaha kadar sürecek bu nöbete katılıyorlar. 

Atatürk bizim için hep yaşayacak, bizden sonrada yaşayacak. O yüzden onun hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz ve onun hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz. İzmir bugün Türkiye’ye Ata’mızın hayatta olduğu mesajını veriyor. Bizim için ölmedi, bizim için yaşıyor, sonsuza kadar da yaşayacak. Bunu hatırlatmaya gayret ediyoruz” dedi.
Başkan Soyer, gazetecilere yaptığı basın açıklamasının ardından alandan ayrıldı.

“ÇOK FARKLI BİR DUYGU"

Eşi ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’na gelerek saygı nöbetine katılan Onur Gel, “Bu akşam Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü anmak üzere, ona saygımızı bir nebze de olsa göstere bilmek üzere saat 21.05’te başlayan ve sabah 9’u 5 geçe bitecek olan nöbetimizi tutmaya geldik. Mutluyuz, gururluyuz” ifadelerini kullandı. Saygı nöbetinde bulunan Bornova Arnavutları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Melek Taşol ise, “Burada 4 arkadaşımız ile birlikte nöbet tutacağız. Çok farklı bir duygu. Duygularımız anlatmam çok zor ama burada olduğum için çok mutluyum” diye konuştu. (İHA)

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