Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu tarih olan 10 Kasım'a özel bir video yayınladı.

Yavaş tarafından paylaşılan videoda "O ana kadar" vurgusu dikkat çekti.

Videoda ABB'nin farklı iş kollarında çalışan işçilerin çalıştığı ve saat 09.05'te, Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaş gibi işlerini bırakarak saygı duruşunda bulunduğu görülüyor.

"O ANA KADAR"

Yavaş, videoyla birlikte bir mesaj da paylaştı. Mesajda, "Senin değerli mirasın için 365 gün ara vermeden çalışıyoruz. Ta ki "O ana kadar..."" sözleri yer aldı.

ANKARA'NIN DÖRT BİR YANINDA ATATÜRK MESAJLARI

Mansur Yavaş başkanlığındaki ABB de 10 Kasım için kentin dört bir yanına ABB'nin 10 Kasım mesajları asılırken, yine belediyeye ait reklam panoları da Atatürk mesajlarıyla donatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Atatürk'e duyulan saygı göstergesinin şehrin dört bir yanına yayıldığı görüldü.

"MİNETTARIZ"

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü de ABB'nin şehrin dört bir yanına yerleştirdiği 10 Kasım mesajlarının görsellerini paylaşarak "Minettarız" notunu düştü.