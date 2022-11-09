9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar

Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü vesilesiyle tüyleri diken diken eden bir video paylaştı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 22:07
Takip Et

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken 10 Kasım videosu paylaşımı geldi

Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
+
Aa
-

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)  Başkanı Mansur Yavaş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu tarih olan 10 Kasım'a özel bir video yayınladı.

Yavaş tarafından paylaşılan videoda "O ana kadar" vurgusu dikkat çekti.

Videoda ABB'nin farklı iş kollarında çalışan işçilerin çalıştığı ve saat 09.05'te, Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaş gibi işlerini bırakarak saygı duruşunda bulunduğu görülüyor.

"O ANA KADAR"

Yavaş, videoyla birlikte bir mesaj da paylaştı. Mesajda, "Senin değerli mirasın için 365 gün ara vermeden çalışıyoruz. Ta ki "O ana kadar..."" sözleri yer aldı.

ANKARA'NIN DÖRT BİR YANINDA ATATÜRK MESAJLARI

Mansur Yavaş başkanlığındaki ABB de 10 Kasım için kentin dört bir yanına ABB'nin 10 Kasım mesajları asılırken, yine belediyeye ait reklam panoları da Atatürk mesajlarıyla donatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Atatürk'e duyulan saygı göstergesinin şehrin dört bir yanına yayıldığı görüldü.

"MİNETTARIZ"

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü de ABB'nin şehrin dört bir yanına yerleştirdiği 10 Kasım mesajlarının görsellerini paylaşarak "Minettarız" notunu düştü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
2
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
3
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
4
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
5
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
6
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
7
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Çin'in roket enkazı Filipinler açıklarına düştü
﻿Çin'in roket enkazı Filipinler açıklarına düştü
﻿Çin'in roket enkazı Filipinler açıklarına düştü
﻿MSB açıkladı. 2 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿MSB açıkladı. 2 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿MSB açıkladı. 2 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿Bıçakla oynayan küçük kız ağır yaralandı
﻿Bıçakla oynayan küçük kız ağır yaralandı
﻿Bıçakla oynayan küçük kız ağır yaralandı
﻿Mersin'de 2 otomobil çarpıştı. 2 ölü 5 yaralı
﻿Mersin'de 2 otomobil çarpıştı. 2 ölü 5 yaralı
﻿Mersin'de 2 otomobil çarpıştı. 2 ölü 5 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.