Uludağ ne ki Kastamonu’ya gel Kastamonu’ya. Buz tutan yollarda vatandaş kayak yaptı

Kaynak: İHA
Uludağ ne ki Kastamonu’ya gel Kastamonu’ya. Buz tutan yollarda vatandaş kayak yaptı
Kastamonu’da buzlu yollarda zorluk yaşayan vatandaşlar kameraya yansıdı.

Kastamonu'da dün gece yağan şiddetli yağışın ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 7'ye düşmesi, sokakları adeta buz pistine çevirdi. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşların buzlu yollarda yürümeye çalışması kazalara yol açtı. Trafik kazalarına davetiye çıkaran buzlanma nedeniyle vatandaşlar duvarlara tutunarak yürüyebildi. Vatandaşların buzlanmayla baş edemeyip düşme anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Kastamonu Belediyesi ekipleri gece saatlerinden itibaren buzlanmanın önlenmesi için cadde ve sokaklarda tuzlama ve buzlanma çalışması yaptı.

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"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI"

Konuyla ilgili Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun yazılı açıklamasında, "Ekiplerimizin yoğun mesaisi gece saat 05.00’ten itibaren devam ediyor. Öncelikli olarak ana arterlerde tuzlama çalışmaları ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Buz çözücü solüsyon çalışmalarımız da aynı doğrultuda devam ediyor. İlk olarak ana yollarda ve ana caddelerde çalışmalarını gerçekleştiren ekiplerimiz mağduriyetlerin giderilmesi adına yoğun ve özverili bir çalışma yapıyorlar. Tüm ekiplerimiz sahada. Bu noktada tüm hemşehrilerimin dikkatli ve tedbirli olmalarını da önemle hatırlatmak istiyorum" dedi.

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DÜŞMEMEK İÇİN METRELERCE KAYDI

Görüntülerde birçok vatandaşın ayakta zor durduğu görülüyor. Bir vatandaş düşmemek için metrelerce dengede kalarak kayarken, dengesini kaybeden vatandaş ise düşüyor. Bazı vatandaşlar buzlu yolda kaymamak için ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla yürümeye çalışıyor.

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