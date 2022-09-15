Karnı acıkan ayı kampçıların yiyeceklerine çöktü. İpteki yiyecekler için büyük mücadele verdi

Uludağ’da Sarıalan bölgesinde kampçılar, yiyecekleri hayvanlardan ve böceklerden korumak için ipe astı.

Fakat bu önlem karnı acıkana ayıyı durduramadı. Bölgeye inen aç ayı, zıplayarak poşetlerdeki yemeklere ulaştı.

Uludağ Oteller Bölgesi’ne 1 kilometre uzaklıktaki Sarıalan mevkisine gelen yetişkin ayı, kamp alanının bulunduğu bölgede yiyecek aradı.

Ayı, kampçıların çevreden korumak için iki ağaç arasına astığı ipte asılı poşetteki yiyecekleri fark edip, ulaşmaya çalıştı, çabası yetersiz kalınca da ağaca tırmandı.

Daha sonra poşeti delen ayı yere dökülen yiyecekleri yedi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

TİLKİ DE GELDİ

İddiaya göre, bir tilkinin de ayının arkasından yiyeceklerden yemek için yaklaştığı görüldü.

Bir süre bekleyen tilki, ardından da bölgeden uzaklaştı.