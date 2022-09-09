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Gazozcu Nuri Alço çıtır ayıya gazoz içirdi. ''Ağzının tadını biliyor''

Yeşilçam’da canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan oyuncu Nuri Alço Çekmeköy’deki Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etti. Alço’nun Liva isimli sevimli yavru boz ayıya gazoz içirmesi sosyal medyada gündem oldu. 

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 11:57
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 12:09
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Nuri Alço yavru ayıya gazoz içirdi! Sosyal medyada gündem oldu

Gazozcu Nuri Alço çıtır ayıya gazoz içirdi. ''Ağzının tadını biliyor''
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Yeşilçam filmlerinde kadınları ağına düşürmek için gazoz içirdiği sahnelerle hafızalara kazınan usta oyuncu Nuri Alço, Çekmeköy’de Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etti. Alço’nun hayvanat bahçesindeki yavru ayıya gazoz içirdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu. 

Alço, Çekmeköy Hayvanat Bahçesinin maskotu olan Liva isimli yavru ayının yanına giderek sevmeye başladı.

Sinemada canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan oyuncu sevimli yavru boz ayıya gazoz ikram etti.

Sevimli ayıcık ikram edilen gazozu içti. Nuri Alço gazoz içen yavru ayıya “ Ağzının tadını biliyor” dedi.

Nuri Alço ile yavru aynın o halleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
 

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