Gazozcu Nuri Alço çıtır ayıya gazoz içirdi. ''Ağzının tadını biliyor''

Yeşilçam filmlerinde kadınları ağına düşürmek için gazoz içirdiği sahnelerle hafızalara kazınan usta oyuncu Nuri Alço, Çekmeköy’de Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etti. Alço’nun hayvanat bahçesindeki yavru ayıya gazoz içirdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.
Alço, Çekmeköy Hayvanat Bahçesinin maskotu olan Liva isimli yavru ayının yanına giderek sevmeye başladı.
Sinemada canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan oyuncu sevimli yavru boz ayıya gazoz ikram etti.
Sevimli ayıcık ikram edilen gazozu içti. Nuri Alço gazoz içen yavru ayıya “ Ağzının tadını biliyor” dedi.
Nuri Alço ile yavru aynın o halleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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