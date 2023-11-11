Ulugöl’e ziyaretçi akını

Sonbaharda sarı ve yeşilin çeşitli tonlarının göle yansımasıyla güzel manzaralar sunan Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı Ulugöl, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin gezi rotasında yer alıyor.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, AA muhabirine, Ulugöl Tabiat Parkı'nın ilçe merkezine 15, il merkezine ise 70 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

Ulugöl'deki 10 bungalov evin çoğunluğunun hafta boyunca dolu olduğunu belirten Uludağ, "Bu yılın 10 ayında 300 binin üzerinde yerli ve yabancı misafirimizi ağırladık. Misafirlerimiz içerisinde özellikle Arabistan'dan ve diğer komşu ülkelerimizden gelenler var. Ağırlıkta Türkiye'den yerli misafirlerimiz oluyor. Artık burası uluslararası bir Ulugöl Tabiat Parkı oldu." dedi.

Uludağ, gelecek yıllarda Ordu'nun ve Gölköy'ün gelişmesinde en büyük katkının turizmden sağlanacağını ifade ederek, bunun için de ilçeyi ve şehri tanıtmaya devam edeceklerini anlattı.

İlçenin, Ulugöl, Uluvahta Yaylası ve civardaki diğer yaylaların yanı sıra turizme yönelik çeşitli yatırımlarla öne çıkmasını planladıklarını vurgulayan Uludağ, şunları kaydetti:

"İlçemizin ve ilimizin inşallah önümüzdeki yıllardaki en büyük gelir kaynağı turizm olacaktır. Hem hemşehrilerimi hem de iş adamlarını bölgemize yatırım yapmaya davet ediyorum. Özellikle turizm veya hayvancılık sektöründe yatırım yapmalarını öneriyorum ve biz de belediye olarak elimizden gelen kaynakları sağlamaya hazırız."

Başkan Uludağ, doğaseverleri Ulugöl'ü ve yaylaları görmeye davet etti.

Adana'dan gezmeye gelen Mehmet Üyürer, Ulugöl'ün oluşan renk cümbüşü ile çok güzel göründüğünü söyledi.

Ulugöl'ü daha önce yaz mevsiminde de gezdiğini belirten Üyürer, "Ulugöl her mevsim ayrı güzel. Bir ailenin gelip vakit geçirebileceği on numara bir yer." diye konuştu.

Fatma Üyürer ise Ulugöl'ü sonbaharda da görmek, vakit geçirmek ve fotoğraf çekmek için geldiklerini ifade etti.

Ziyaretçilerden Hanife Genç de Trabzon'dan arkadaşlarıyla hep görmek istedikleri Ulugöl'ü gezmeye geldiklerini, doğasını olağanüstü bulduklarını dile getirdi.

Ercüment Şahin ise bu mevsimde Ulugöl'ün çok güzel olduğunun altını çizerek, "Her sene bu zamanlarda sık sık ziyaret ederiz. Burası çok güzel, çok beğeniyoruz." dedi.

Bora Burak Yıldız da manzarasını beğendikleri Ulugöl'e, huzurlu bir ortamda kahvaltı yapmak için geldiklerini söyledi.

Ulugöl'ün, ailece güzel vakit geçirilecek yer olduğunu anlatan Yıldız, "Doğası korunduğu için güzel, fazla bozulmamış bir yapısı var. O yüzden dinlenmek için çok uygun bir yer. Sonbaharda da güzel bir anı bırakmak, fotoğraf çekilmek için gayet iyi bir ortam, manzarası da iyi." ifadelerini kullandı.



