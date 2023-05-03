Uluslararası Distopya Film Festivali AKM’de

"3. Uluslararası Distopya Film Festivali", 1-4 Haziran tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Uluslararası Distopya Film Festivali AKM’de

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve BKM Mutfak'ın iş birliğiyle düzenlenen festivalin basın toplantısı BKM Mutfak'ta gerçekleştirildi.

Festivalin Program Direktörü Kerem Akça, toplantıda bu yılki festivalde "Onur Ödülü"nün oyuncu Zerrin Tekindor'a, "Yükselen Değer Ödülü"nün ise Avusturyalı Yönetmen Norbert Pfaffenbichler'e verileceğini açıkladı.

JÜRİ BAŞKANI YÖNETMEN REİS ÇELİK
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yönetmen Reis Çelik'in üstleneceğini ifade eden Akça, "Jüri üyeleri oyuncu Vildan Atasever, oyuncu Hatice Aslan, görüntü yönetmeni Barış Aygen ve sinema yazarı Fırat Sayıcı'dan oluşacak." dedi.

Akça, Uluslararası Kısa Film ana jürisinde ise yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu Selin Yeninci, oyuncu Umut Karadağ, müzisyen Saki Çimen ve Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy'un yer alacağını belirtti.

REKOR SAYIDA BAŞVURU
Geçen yıl gibi bu yıl da festivale rekor sayıda başvuru geldiğini aktaran Akça, festivalin sinemaseverler için verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Başkanlığını Hatice Aşkın'ın yaptığı, Koordinatör Caner Ural ile Teknik Koordinatör Murat Subay yönetimindeki festival kapsamında sinema seyircisiyle de buluşacak Uluslararası Uzun Metraj Filmler "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" dallarında yarışacak.

Uluslararası Kısa Metraj Film yarışma bölümündeki filmler de "En İyi Film" ve "Jüri Özel Ödülü" için jüri karşısına çıkacak.

Festivalde yüzlerce film arasından elenerek finale kalan uzun metraj filmler ise "Be Right Back", "Dry Ground Burning", "First Age", "Hayatımın Son 5 Günü", "Phi 1.618", "Plan 75" ve "Vesper" olarak belirlendi.

"Agnus Dei", "Money Man", "Silent City", "Still Here" ve "Three Shadows" da finale kalan uluslararası kısa filmler arasında yer alıyor.

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