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Fitch'ten kabus gibi Türkiye tahmini. Enflasyona ilişkin flaş değerlendirmelerde bulundular

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten flaş Türkiye tahminleri geldi. Enflasyonla ilgili değerlendirmede bulundular.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 20:55
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten flaş Türkiye tahminleri geldi. Enflasyonla ilgili değerlendirmede bulundular

Fitch'ten kabus gibi Türkiye tahmini. Enflasyona ilişkin flaş değerlendirmelerde bulundular
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye ekonomisine ilişkin webinar düzenledi.

Fitch Türkiye'de enflasyonun hızlı şekilde gerilemeyeceği ve büyümenin yavaşlayacağı tahminini paylaştı.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Türkiye'de kredi büyümesinin makro ihtiyati önlemlerin alınması nedeniyle muhtemelen zayıflayacağı belirtildi.

Fitch'in Kıdemli Direktörü Lindsey Liddell makro ekonomik belirsizlik, sektörel yoğunlaşma, vade yapısı ve yüksek Döviz cinsi krediler sebebiyle Türk bankaların varlık kalitesi riskinin yüksek kalmaya devam ettiğini ifade etti. Sunumda varlık kalitesi riskinin 'yavaş ilerleyen ancak ciddi bir risk olduğu' belirtildi.

Liddell bankaların kârlılık görünümünün kötüleşmeye devam edeceğini söyledi. Sunumda ayrıca bankaların gelir büyümelerinin enflasyonist maliyet baskılarını azalttığı ifade edildi.

Fitch geçen ay, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini düşürürken, Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5,2'ye yükseltmişti.

Fitch, Temmuz'da Türkiye’nin kredi notunu B+'dan B’ye indirmiş, görünümünü ise “negatif” olarak teyit etmişti.

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