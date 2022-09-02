2 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Fitch Türk Lirası’nın kaderini açıkladı. İşte önümüzdeki 2 yılda yaşanacaklar

Fitch Türk Lirası’nın kaderini açıkladı. İşte önümüzdeki 2 yılda yaşanacaklar

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'deki şartların gittikçe kötüleştiğini ve TL'nin en az 2024'e kadar değer kaybedeceğini öngördü. Türkiye'deki Körfez bankalarının 2022'nin ilk çeyreğindeki zararının 950 milyon dolar olduğu duyuruldu.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 15:12
Takip Et

Dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türk Lirası’nın kaderini açıkladı. İşte önümüzdeki 2 yılda yaşanacaklar

Fitch Türk Lirası’nın kaderini açıkladı. İşte önümüzdeki 2 yılda yaşanacaklar
+
Aa
-

Türk lirasında sadece 2022'de yüzde 30’dan fazla değer kaybı yaşandı. Geçen yıl dolar karşısında TL’nin değer kaybı yüzde 80 seviyelerinde gerçekleşti. Dolar/TL haftanın son günü 18,22, euro/TL ise 18,16 seviyesine çıkarak 2022 yılının yeni zirvelerini gördü.

Reuters dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervinin 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1,26 milyar dolara azalarak 12,6 milyar dolara gerilediğini aktardı. Böylece iki haftadaki düşüş 3 milyar doları aştı. Reuters'a bilgi veren bankacılar, son haftalarda Merkez Bankası rezervlerine başka bir ülkenin merkez bankasından 1-2 milyar dolarlık bir para aktarıldığını belirtmişti.

FITCH: KÖRFEZ BANKALARI TÜRKİYE'DEKİ ŞUBELERİ NEDENİYLE ZARARDA

Fitch de, TL'deki değer kaybının 2024 kadar sürmesini beklediklerini açıkladı. Fitch, Körfez ülkelerinden bankaların Türkiye’deki faaliyetleri nedeniyle zarara girdiğini belirtti. Türkiye’deki koşulların gittikçe kötüleştiğini söyleyen Fitch, Türk Lirası’nın değer kaybının bu bankaları etkilediğini vurguladı.

Fitch’e göre Türkiye’de şubesi olan Körfez bankalarının 2022’nin ilk yarısındaki net zararı 950 milyon dolar oldu. En fazla zarar eden bankaların Birleşik Arap Emirlikleri’nden NBD ve KFH olduğu açıklandı.

Fitch, Türkiye’de 2022’nin ikinci yarısı ve 2023’te enflasyonun yavaşça azalmasıyla birlikte bu bankaların zararlarında da benzer bir azalma görmeyi beklediklerini belirtti. Kuruluş TL’nin en az 2024’e kadar değer kaybedeceğini fakat bu zorluklara rağmen Körfez bankalarının Türkiye pazarından çıkmayacağını tahmin ediyor.

Kuruluşa göre bu iki bankanın yanı sıra Burgan Bank’ın da Türkiye’deki zararı, toplam kârlarının yüzde 15’inden fazlasını oluşturdu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

KERİMMM
2.09.2022 16:17
auhuahuahauhu gısganıyolaaaaaa aclık çekiyolaaa kıtlık çekiyolaaaa avrupa mavoldu bitti gısganıyolaaaaaa bizi auhuhuahu  
 
insan
2.09.2022 15:28
yazin ensevdigim yemek ispanak ustune de suzme yogurt olsada yesem  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
1
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
2
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
3
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
4
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
﻿Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit
5
﻿Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit
﻿Ordu Mesudiye’de yangın
6
﻿Ordu Mesudiye’de yangın
﻿Bahçeli de Sedat Peker'e isim vermeden cevap verdi
7
﻿Bahçeli de Sedat Peker'e isim vermeden cevap verdi
﻿Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan Ünsal Ban Adliyeye sevk edildi
﻿Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan Ünsal Ban Adliyeye sevk edildi
﻿Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan Ünsal Ban Adliyeye sevk edildi
﻿WhatsApp kullanıcılarını şaşırtan güncelleme: Kendi kendine mesaj atma özelliği
﻿WhatsApp kullanıcılarını şaşırtan güncelleme: Kendi kendine mesaj atma özelliği
﻿WhatsApp kullanıcılarını şaşırtan güncelleme: Kendi kendine mesaj atma özelliği
﻿Rusya’dan G7 ülkelerine petrol hamlesi. Sınır koyan ülkelere petrol yok diyecekler
﻿Rusya’dan G7 ülkelerine petrol hamlesi. Sınır koyan ülkelere petrol yok diyecekler
﻿Rusya’dan G7 ülkelerine petrol hamlesi. Sınır koyan ülkelere petrol yok diyecekler
﻿Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
﻿Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
﻿Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.