Fitch Türk Lirası’nın kaderini açıkladı. İşte önümüzdeki 2 yılda yaşanacaklar

Türk lirasında sadece 2022'de yüzde 30’dan fazla değer kaybı yaşandı. Geçen yıl dolar karşısında TL’nin değer kaybı yüzde 80 seviyelerinde gerçekleşti. Dolar/TL haftanın son günü 18,22, euro/TL ise 18,16 seviyesine çıkarak 2022 yılının yeni zirvelerini gördü.

Reuters dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervinin 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1,26 milyar dolara azalarak 12,6 milyar dolara gerilediğini aktardı. Böylece iki haftadaki düşüş 3 milyar doları aştı. Reuters'a bilgi veren bankacılar, son haftalarda Merkez Bankası rezervlerine başka bir ülkenin merkez bankasından 1-2 milyar dolarlık bir para aktarıldığını belirtmişti.

FITCH: KÖRFEZ BANKALARI TÜRKİYE'DEKİ ŞUBELERİ NEDENİYLE ZARARDA

Fitch de, TL'deki değer kaybının 2024 kadar sürmesini beklediklerini açıkladı. Fitch, Körfez ülkelerinden bankaların Türkiye’deki faaliyetleri nedeniyle zarara girdiğini belirtti. Türkiye’deki koşulların gittikçe kötüleştiğini söyleyen Fitch, Türk Lirası’nın değer kaybının bu bankaları etkilediğini vurguladı.

Fitch’e göre Türkiye’de şubesi olan Körfez bankalarının 2022’nin ilk yarısındaki net zararı 950 milyon dolar oldu. En fazla zarar eden bankaların Birleşik Arap Emirlikleri’nden NBD ve KFH olduğu açıklandı.

Fitch, Türkiye’de 2022’nin ikinci yarısı ve 2023’te enflasyonun yavaşça azalmasıyla birlikte bu bankaların zararlarında da benzer bir azalma görmeyi beklediklerini belirtti. Kuruluş TL’nin en az 2024’e kadar değer kaybedeceğini fakat bu zorluklara rağmen Körfez bankalarının Türkiye pazarından çıkmayacağını tahmin ediyor.

Kuruluşa göre bu iki bankanın yanı sıra Burgan Bank’ın da Türkiye’deki zararı, toplam kârlarının yüzde 15’inden fazlasını oluşturdu.