Türkiye gıda enflasyonunda dünya şampiyonu. Hayaldi gerçek oldu

Türkiye’de resmi yıllık enflasyon rakamları Eylül ayında yüzde 83’ü geçmişken en çok fiyat artışının gıdada olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda gıda fiyatlarının son 1 yılda yüzde 92 artış gösterdiği belirtildi.

Küresel gıda fiyatlarında yıllık artış oranı yüzde 4. Ağustos ayı itibariyle Avrupa Birliği’nde yıllık gıda enflasyonu yüzde 14 olurken Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalaması ise yüzde 15 oranında gerçekleşti.

GIDA ENFLASYONUNUN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELERİN LİSTESİ YAYINLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu Eylül ayında yüzde 83,45 oldu. Gıda fiyatları aynı dönemde yüzde 92,4 yükseldi. FAO’nun Küresel Gıda Fiyat Endeksi ise aynı dönemde yıllık yüzde 3,8 artış gösterdi.

OECD’nin Ağustos ayı gıda enflasyonu rakamlarına göre Türkiye birinciliği hiçbir ülkeye bırakmadı. İkinci ülkeyle arasında ciddi oranda makas olduğu fark edilirken oran yüzde 90.3 olarak tespit edildi.

Listenin ikinci sırasında yüzde 33.1 ile Macaristan yer aldı.

Üçüncü sırada ise Litvanya yüzde 30.6 oranıyla yer aldı.

Liste sırayla,

4. Letonta: 25.7

5. Kolombiya: 25.6

6. Kosta Rika: 22.5

7. Şili: 21.7

8. Estonya: 21.4

9. Slovak Cumhuriyeti: 21.0

10. Çek Cumhuriyeti: 19.6

şeklinde devam etti.