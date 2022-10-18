18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye gıda enflasyonunda dünya şampiyonu. Hayaldi gerçek oldu

Türkiye gıda enflasyonunda dünya şampiyonu. Hayaldi gerçek oldu

OECD, Ağustos ayında ‘gıda fiyatları enflasyonu’ listesini yayınlandı. Listenin zirvesinde yüzde 90.3’le Türkiye yer alırken, ikinci sırada aradaki uçurumla yüzde 33 oranıyla Macaristan yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 30 ile Litvanya yer aldı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 15:55
Takip Et

Dünyanın gıda fiyatları enflasyonu açıklandı. Zirvede Türkiye var

Türkiye gıda enflasyonunda dünya şampiyonu. Hayaldi gerçek oldu
+
Aa
-

Türkiye’de resmi yıllık enflasyon rakamları Eylül ayında yüzde 83’ü geçmişken en çok fiyat artışının gıdada olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda gıda fiyatlarının son 1 yılda yüzde 92 artış gösterdiği belirtildi.

Küresel gıda fiyatlarında yıllık artış oranı yüzde 4. Ağustos ayı itibariyle Avrupa Birliği’nde yıllık gıda enflasyonu yüzde 14 olurken Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalaması ise yüzde 15 oranında gerçekleşti.

GIDA ENFLASYONUNUN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELERİN LİSTESİ YAYINLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu Eylül ayında yüzde 83,45 oldu. Gıda fiyatları aynı dönemde yüzde 92,4 yükseldi. FAO’nun Küresel Gıda Fiyat Endeksi ise aynı dönemde yıllık yüzde 3,8 artış gösterdi.

OECD’nin Ağustos ayı gıda enflasyonu rakamlarına göre Türkiye birinciliği hiçbir ülkeye bırakmadı. İkinci ülkeyle arasında ciddi oranda makas olduğu fark edilirken oran yüzde 90.3 olarak tespit edildi.

Listenin ikinci sırasında yüzde 33.1 ile Macaristan yer aldı.

Üçüncü sırada ise Litvanya yüzde 30.6 oranıyla yer aldı.

Liste sırayla,

4. Letonta: 25.7

5. Kolombiya: 25.6

6. Kosta Rika: 22.5

7. Şili: 21.7

8. Estonya: 21.4

9. Slovak Cumhuriyeti: 21.0

10. Çek Cumhuriyeti: 19.6

şeklinde devam etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tekin Ertürk
18.10.2022 16:50
Kimse üzülmesinEnflasyonu ve hayat pahalılığını, bizi denemek için yapan Allah.Nedense Japonları, Çinlileri,İsveçlileri, Finlandiyalıları, Norveçlileri vb.denemiyor.Gerçeklerin farkına var akp seçme  
 
uyanık siyasi
18.10.2022 15:58
kader de geç, uyanık siyasi  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
2
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
3
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
4
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
5
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
6
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
7
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿AB liderleri enerji krizini görüşecek
﻿AB liderleri enerji krizini görüşecek
﻿AB liderleri enerji krizini görüşecek
﻿Elvin'den unutulmaz konser
﻿Elvin'den unutulmaz konser
﻿Elvin'den unutulmaz konser
﻿Spiegel: Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı
﻿Spiegel: Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı
﻿Spiegel: Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı
﻿Daire satılınca 84 yaşındaki çift sokakta kaldı
﻿Daire satılınca 84 yaşındaki çift sokakta kaldı
﻿Daire satılınca 84 yaşındaki çift sokakta kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.