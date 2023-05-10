Uluslararası piyasalarda gözler ABD enflasyonuna çevrildi

Küresel piyasalarda, ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi negatif bir seyir izlenirken, devam eden borç krizine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına yönelik belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Fed'in hazirandaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin beklentileri etkileyebileceğini ifade ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güç kazanmaya devam ettiğini bildirdi. Buna göre, Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörüler yüzde 25 seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmede Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri ve beklentileri aşan makroekonomik veriler etkili olurken, New York Fed Başkanı John Williams, dün, enflasyonun gelecek 2 yılda bankanın uzun vadede hedefi olan yüzde 2'ye dönmeden önce bu yıl yüzde 3,25 civarına düşmesini beklediğini belirtti.

Ülkede işsizlik oranının yavaş büyümenin bir sonucu olarak bu yıl yüzde 4-4,5 civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiğini aktaran Williams, istihdam artışının işçi talebinin yavaşladığına dair işaretler arasında güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Williams, Fed'in faiz artırımını tamamladığını söylemediğini anımsatarak, bu yıl faizlerin düşmesi için bir sebep görmediğini, enflasyon düşmezse ek faiz artışlarının mümkün olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine bir aydan az bir süre kalırken, ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Kongre liderleriyle borç limiti konusunu görüştü.

Biden, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda "verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve cuma günü tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,46, Nasdaq endeksi yüzde 0,63 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,17 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa'da pay piyasaları dün Almanya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bölgede yüksek seyreden enflasyona karşın yavaşlamaya devam eden ekonomik aktivite fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Dün Almanya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 3,4 azalarak beklentilerin altında kalırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin enflasyonu kontrol altına alması için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

ECB Üyesi Martins Kazaks da ECB'nin faiz artışlarını temmuzda sonlandıracağı öngörüsünün yanlış olabileceğini ifade etti.

Analistler, para piyasalarında, ECB'nin faiz artırımlarını tahmin edilenden daha önce sona erdirebileceğinin fiyatlandığını ancak ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerindeki net tonun belirsizlikleri artırdığını söyledi.

Bankanın gelecek ayki toplantıda yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, yılın devamında ise daha önce 50 baz puan olan faiz artış beklentilerinin 25 baz puana gerilediğini belirtti.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,16 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Asya borsaları bugün New York borsasına paralel satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Japonya'da açıklanan verilere göre öncü endeks martta 97,5'e geriledi.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların "bekle-gör" tutumu takındığını aktararak, Fed'in faiz artışlarının resesyon riskini beslemesinin Asya borsalarını baskıladığını söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,56 altında 4.536,20 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,5252'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,5250 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.(AA)